Прогноз погоды на 22 июля: Украину будет заливать дождями

Погода в Украине в четверг, 22 июля, будет прохладной и дождевой. Жара наконец отступит с Юга и Востока. Солнце выглянет лишь в северных областях.

В четверг температура воздуха в большинстве регионов будет держаться на уровне +22...+24. Теплее – традиционно на Юге, прохладнее – на Западе.

Важно Синоптики советуют избегать дождя после взрыва на "Ровноазоте"

Жара уйдет из Юга и Востока

Температура воздуха в южных и восточных областях наконец опустится. Например, в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях прогнозируют +24...+28 градусов.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что свежести воздуху придаст сильный ветер северных направлений. Его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Дожди с грозами охватят страну

Осадки стоит ожидать в большинстве регионов Украины. Только на Севере будет сухо.

По словам Диденко, ночью атмосферный фронт "окутает дождями и грозами" южную часть Украины. Однако днем ​​облака разойдутся.

Какая погода будет в Киеве

Синоптик отметила, что в ближайшее время дождей в Украине будет мало. Сильная жара тоже маловероятна. Термометры будут показывать +23...+28 градусов.

Погода в столице днем ​​будет сухой и ветреной, а ночью может идти дождь. В воздухе будет ощущаться свежесть, поскольку обещают +22...+24.

Прогноз погоды в городах Украины на 22 июля

Ужгород – +22 ... + 24

Львов – +22 ... + 24

Ивано-Франковск – +21 ... + 23

Тернополь – +22 ... + 24

Черновцы – +22 ... + 24

Хмельницкий – +22 ... + 24

Луцк – +22 ... + 24

Ровно – +22 ... + 24

Житомир – +22 ... + 24

Винница – +22 ... + 24

Одесса – +26 ... + 28

Николаев – +25 ... + 27

Херсон – +24 ... + 26

Симферополь – +24 ... + 26

Кропивницкий – +23 ... + 25

Черкассы – +23 ... + 25

Чернигов – +22 ... + 24

Сумы – +22 ... + 24

Полтава – +23 ... + 25

Днепр – +23 ... + 25

Запорожье – +24 ... + 26

Донецк – +25 ... + 27

Луганск – +26 ... + 28

Харьков – +26 ... + 28

Киев – +22 ... + 24



Погода в Украине 22 июля / Карта Укргидрометцентра