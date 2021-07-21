Прогноз погоды на 22 июля: Украину будет заливать дождями
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 22 июля, будет прохладной и дождевой. Жара наконец отступит с Юга и Востока. Солнце выглянет лишь в северных областях.
В четверг температура воздуха в большинстве регионов будет держаться на уровне +22...+24. Теплее – традиционно на Юге, прохладнее – на Западе.
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Жара уйдет из Юга и Востока
Температура воздуха в южных и восточных областях наконец опустится. Например, в Харьковской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях прогнозируют +24...+28 градусов.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что свежести воздуху придаст сильный ветер северных направлений. Его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Дожди с грозами охватят страну
Осадки стоит ожидать в большинстве регионов Украины. Только на Севере будет сухо.
По словам Диденко, ночью атмосферный фронт "окутает дождями и грозами" южную часть Украины. Однако днем облака разойдутся.Обратите внимание! Синоптик отметила, что в ближайшее время дождей в Украине будет мало. Сильная жара тоже маловероятна. Термометры будут показывать +23...+28 градусов.
Какая погода будет в Киеве
Погода в столице днем будет сухой и ветреной, а ночью может идти дождь. В воздухе будет ощущаться свежесть, поскольку обещают +22...+24.
Прогноз погоды в городах Украины на 22 июля
Ужгород – +22 ... + 24
Львов – +22 ... + 24
Ивано-Франковск – +21 ... + 23
Тернополь – +22 ... + 24
Черновцы – +22 ... + 24
Хмельницкий – +22 ... + 24
Луцк – +22 ... + 24
Ровно – +22 ... + 24
Житомир – +22 ... + 24
Винница – +22 ... + 24
Одесса – +26 ... + 28
Николаев – +25 ... + 27
Херсон – +24 ... + 26
Симферополь – +24 ... + 26
Кропивницкий – +23 ... + 25
Черкассы – +23 ... + 25
Чернигов – +22 ... + 24
Сумы – +22 ... + 24
Полтава – +23 ... + 25
Днепр – +23 ... + 25
Запорожье – +24 ... + 26
Донецк – +25 ... + 27
Луганск – +26 ... + 28
Харьков – +26 ... + 28
Киев – +22 ... + 24
Погода в Украине 22 июля / Карта Укргидрометцентра