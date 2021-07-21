У четвер температура повітря у більшості регіонів триматиметься на рівні +22...+24. Найтепліше – традиційно на Півдні, найхолодніше – на Заході.

Важливо Синоптики радять уникати дощу після вибуху на "Рівнеазоті"

Спека піде з Півдня та Сходу

Температура повітря у південних та східних областях нарешті опуститься. Наприклад, у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях прогнозують +24...+28 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що свіжості повітрю додасть сильний вітер північних напрямків. Його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Дощі з грозами охоплять країну

Опади варто чекати у більшості регіонів України. Лише на Півночі буде сухо.

За словами Діденко, вночі атмосферний фронт "огорне дощами та грозами" південну частину України. Проте вдень хмари розійдуться.

Яка погода буде у Києві

Погода у столиці вдень буде сухою та вітряною, а вночі може йти дощ. У повітрі відчуватиметься свіжість, оскільки обіцяють +22...+24.

Прогноз погоди у містах України на 22 липня

Ужгород – +22...+24

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +22...+24

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +22...+24

Рівне – +22...+24

Житомир – +22...+24

Вінниця – +22...+24

Одеса – +26...+28

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +24...+26

Сімферополь – +24...+26

Кропивницький – +23...+25

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +23...+25

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +26...+28

Харків – +26...+28

Київ – +22...+24


Погода в Україні 22 липня / Карта Укргідрометцентру