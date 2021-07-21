У четвер температура повітря у більшості регіонів триматиметься на рівні +22...+24. Найтепліше – традиційно на Півдні, найхолодніше – на Заході.

Важливо Синоптики радять уникати дощу після вибуху на "Рівнеазоті"

Спека піде з Півдня та Сходу

Температура повітря у південних та східних областях нарешті опуститься. Наприклад, у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях прогнозують +24...+28 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що свіжості повітрю додасть сильний вітер північних напрямків. Його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.

Дощі з грозами охоплять країну

Опади варто чекати у більшості регіонів України. Лише на Півночі буде сухо.

За словами Діденко, вночі атмосферний фронт "огорне дощами та грозами" південну частину України. Проте вдень хмари розійдуться.

Зверніть увагу! Синоптикиня зауважила, що найближчим часом дощів в Україні буде мало. Сильна спека теж малоймовірна. Термометри показуватимуть +23...+28 градусів.

Яка погода буде у Києві

Погода у столиці вдень буде сухою та вітряною, а вночі може йти дощ. У повітрі відчуватиметься свіжість, оскільки обіцяють +22...+24.

Прогноз погоди у містах України на 22 липня Ужгород – +22...+24 Львів – +22...+24 Івано-Франківськ – +21...+23 Тернопіль – +22...+24 Чернівці – +22...+24 Хмельницький – +22...+24 Луцьк – +22...+24 Рівне – +22...+24 Житомир – +22...+24 Вінниця – +22...+24 Одеса – +26...+28 Миколаїв – +25...+27 Херсон – +24...+26 Сімферополь – +24...+26 Кропивницький – +23...+25 Черкаси – +23...+25 Чернігів – +22...+24 Суми – +22...+24 Полтава – +23...+25 Дніпро – +23...+25 Запоріжжя – +24...+26 Донецьк – +25...+27 Луганськ – +26...+28 Харків – +26...+28 Київ – +22...+24



Погода в Україні 22 липня / Карта Укргідрометцентру