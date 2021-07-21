У четвер температура повітря у більшості регіонів триматиметься на рівні +22...+24. Найтепліше – традиційно на Півдні, найхолодніше – на Заході.
Важливо Синоптики радять уникати дощу після вибуху на "Рівнеазоті"
Спека піде з Півдня та Сходу
Температура повітря у південних та східних областях нарешті опуститься. Наприклад, у Харківській, Запорізькій, Херсонській, Одеській областях прогнозують +24...+28 градусів.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що свіжості повітрю додасть сильний вітер північних напрямків. Його пориви сягатимуть 7 – 12 метрів за секунду.
Дощі з грозами охоплять країну
Опади варто чекати у більшості регіонів України. Лише на Півночі буде сухо.
За словами Діденко, вночі атмосферний фронт "огорне дощами та грозами" південну частину України. Проте вдень хмари розійдуться.
Яка погода буде у Києві
Погода у столиці вдень буде сухою та вітряною, а вночі може йти дощ. У повітрі відчуватиметься свіжість, оскільки обіцяють +22...+24.
Прогноз погоди у містах України на 22 липня
Ужгород – +22...+24
Львів – +22...+24
Івано-Франківськ – +21...+23
Тернопіль – +22...+24
Чернівці – +22...+24
Хмельницький – +22...+24
Луцьк – +22...+24
Рівне – +22...+24
Житомир – +22...+24
Вінниця – +22...+24
Одеса – +26...+28
Миколаїв – +25...+27
Херсон – +24...+26
Сімферополь – +24...+26
Кропивницький – +23...+25
Черкаси – +23...+25
Чернігів – +22...+24
Суми – +22...+24
Полтава – +23...+25
Дніпро – +23...+25
Запоріжжя – +24...+26
Донецьк – +25...+27
Луганськ – +26...+28
Харків – +26...+28
Київ – +22...+24
Погода в Україні 22 липня / Карта Укргідрометцентру