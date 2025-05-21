Солнечно, но местами –дожди: прогноз погоды на 22 мая
Погода в Украине в четверг, 22 мая, будет теплой и почти без осадков. Постепенно в городах и селах будет теплеть, столбики термометров поднимутся до +25 градусов.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 22 мая
Ночь на 22 мая в Украине пройдет без осадков. Днем кратковременные дожди прогнозируются только на Западе и в Житомирской и Винницкой областях. На этих территориях будет действовать атмосферный фронт, поэтому вместе с дождем могут быть грозы, местами град и шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду.
На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Ветер скоростью 7 – 12 метров в секунду будет дуть с юго-запада и юга.
Ночью температура воздуха будет достигать 7 – 12 градусов тепла, а днем – +20...+25 градусов.
Какой будет температура в областных центрах
- Киев +22...+24;
- Ужгород +19...+21;
- Львов +20...+22;
- Ивано-Франковск +20...+22;
- Тернополь +21...+23;
- Черновцы +21...+23;
- Хмельницкий +21...+23;
- Луцк +21...+23;
- Ровно +21...+23;
- Житомир +22...+24;
- Винница +21...+23;
- Одесса +19...+21;
- Николаев +22...+24;
- Херсон +22...+24;
- Симферополь +22...+24;
- Кропивницкий +20...+22;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +22...+24;
- Сумы +21...+23;
- Полтава +21...+23;
- Днепр +22...+24;
- Запорожье +22...+24;
- Донецк +22...+24;
- Луганск +22...+24;
- Харьков +21...+23.
Прогноз погоды на 22 мая / Карта Укргидрометцентра
Хотя первая половина мая в Украине была аномально холодной, в конце месяца по информации синоптиков ожидается значительное потепление до +30 градусов. Однако часть территории все еще будут заливать дожди.