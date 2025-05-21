Солнечно, но местами –дожди: прогноз погоды на 22 мая

Погода в Украине в четверг, 22 мая, будет теплой и почти без осадков. Постепенно в городах и селах будет теплеть, столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 22 мая

Ночь на 22 мая в Украине пройдет без осадков. Днем кратковременные дожди прогнозируются только на Западе и в Житомирской и Винницкой областях. На этих территориях будет действовать атмосферный фронт, поэтому вместе с дождем могут быть грозы, местами град и шквальный ветер 15 – 20 метров в секунду.

На остальной территории Украины будет облачно с прояснениями, осадков не прогнозируется. Ветер скоростью 7 – 12 метров в секунду будет дуть с юго-запада и юга.

Ночью температура воздуха будет достигать 7 – 12 градусов тепла, а днем – +20...+25 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +22...+24;

Ужгород +19...+21;

Львов +20...+22;

Ивано-Франковск +20...+22;

Тернополь +21...+23;

Черновцы +21...+23;

Хмельницкий +21...+23;

Луцк +21...+23;

Ровно +21...+23;

Житомир +22...+24;

Винница +21...+23;

Одесса +19...+21;

Николаев +22...+24;

Херсон +22...+24;

Симферополь +22...+24;

Кропивницкий +20...+22;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +22...+24;

Сумы +21...+23;

Полтава +21...+23;

Днепр +22...+24;

Запорожье +22...+24;

Донецк +22...+24;

Луганск +22...+24;

Харьков +21...+23.



Прогноз погоды на 22 мая / Карта Укргидрометцентра

Хотя первая половина мая в Украине была аномально холодной, в конце месяца по информации синоптиков ожидается значительное потепление до +30 градусов. Однако часть территории все еще будут заливать дожди.