Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 22 травня

Ніч проти 22 травня в Україні мине без опадів. Удень короткочасні дощі прогнозуються лише на Заході й у Житомирській та Вінницькій областях. На цих територіях діятиме атмосферний фронт, тому разом з дощем можуть бути грози, місцями град і шквальний вітер 15 – 20 метрів за секунду.

На решті території України буде хмарно з проясненнями, опадів не прогнозується. Вітер швидкістю 7 – 12 метрів за секунду дутиме з південного заходу та півдня.

Уночі температура повітря сягатиме 7 – 12 градусів тепла, а вдень – +20…+25 градусів.

Якою буде температура в обласних центрах

Київ +22...+24;

Ужгород +19...+21;

Львів +20...+22;

Івано-Франківськ +20...+22;

Тернопіль +21...+23;

Чернівці +21...+23;

Хмельницький +21...+23;

Луцьк +21...+23;

Рівне +21...+23;

Житомир +22...+24;

Вінниця +21...+23;

Одеса +19...+21;

Миколаїв +22...+24;

Херсон +22...+24;

Сімферополь +22...+24;

Кропивницький +20...+22;

Черкаси +20...+22;

Чернігів +22...+24;

Суми +21...+23;

Полтава +21...+23;

Дніпро +22...+24;

Запоріжжя +22...+24;

Донецьк +22...+24;

Луганськ +22...+24;

Харків +21...+23.



Прогноз погоди на 22 травня / Карта Укргідрометцентру

Хоча перша половина травня в Україні була аномально холодною, наприкінці місяця за інформацією синоптиків очікується значне потепління до +30 градусів. Однак частину території все ще заливатимуть дощі.