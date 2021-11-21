Холодно и местами – дождь: прогноз погоды на 22 ноября

Погода в Украине в понедельник, 22 ноября, будет прохладной. В ряде регионов днем и ночью будет дождь.

Так, неделя начнется довольно пасмурно. В большинстве областей будет облачно с прояснениями.

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Что обещают синоптики

Холоднее всего будет на Севере – +5...+7 градусов. Такую же температуру воздуха прогнозируют на Буковине и Прикарпатье. В западных и центральных областях столбики термометров будут колебаться до +6...+8 градусов.

Самую теплую погоду обещают традиционно на Юге. К примеру, в Одесской области – +11...+13, а в оккупированном Крыму – +12...+14.

Кстати, ночных морозов не должно быть. Самая низкая температура воздуха будет достигать +3...+5. Порывы ветра – 5 – 10 метров в секунду.

Где будет дождь

Дожди покроют западные регионы, кроме Ивано-Франковской и Черновицкой областей. Днем будет дождь на Востоке и Юге. В частности, в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Какая погода будет в Киеве

В столице в понедельник существенных осадков не будет. Солнце будет выходить из-за облаков.

Днем столбики термометров будут держаться на уровне +6...+8 градусов, а ночью – +4...+6.

Погода в городах Украины 22 ноября:

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +6...+8

Луцк – +6...+8

Ровно – +6...+8

Житомир – +6...+8

Винница – +6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +9...+11

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +5...+7

Суммы – +5...+7

Полтава – +6...+8

Днепр – +7...+9

Запорожье – +10..+12

Донецк – +7...+9

Луганск – +7...+9

Харьков – +6...+8

Киев – +6...+8



Погода 22 ноября / Карта Укргидрометцентра