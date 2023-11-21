Гололедица, небольшой снег и другие умеренные осадки: какой будет погода 22 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в среду, 22 ноября, будет достаточно влажной и морозной. Местами следует ожидать снега и гололедиц, а отметки термометра на подавляющей части Украины и днем будут достигать минусовой температуры.
Солнце в этот день вряд ли выйдет из-за облаков, все время будет сохраняться пасмурная погода. На юге из-за более высокой температуры может выпасть дождь.
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Какая будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют облачную погоду на всей территории Украины. По стране возможны опалы в виде небольшого или мокрого снега – за исключением северо-востока и востока. На юге возможен дождь.
Прогнозируется, что в западных и центральных областях местами гололедица, на западе страны ночью и утром местами туман. Также на дорогах страны, кроме юга, ожидается гололедица. Ветер умеренный, будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду с северо-восточного направления.
Температура в течение суток в северной части будет держаться в диапазоне 1 – 6 градусов, в восточных областях можно рассчитывать на 6 – 11 градусов мороза. На остальной территории синоптики ожидают от 3 градусов ниже нуля до 2 градусов тепла. Днем на юге страны 0 – 5 градусов тепла, в Крыму до 10 градусов выше нуля.
Погода в Киеве
Как и на остальной части Украины, в столице будет облачная погода, прогнозируется небольшой снег. Синоптики предупреждают об гололедице на дорогах – 1 уровень опасности, желтый. Ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области ночью и днем будет достигать 1 – 6 градусов ниже нуля. В Киеве ночью и днем 2 – 4 мороза.
Погода в областных центрах
- Киев -4...-2
- Ужгород +1...+3
- Львов -1...+1
- Ивано-Франковск -1...+1
- Тернополь -1...+1
- Черновцы -1...+1
- Хмельницкий -1...+1
- Луцк -1...+1
- Ровно -1...+1
- Житомир -4...-2
- Винница -1...+1
- Одесса +4...+6
- Николаев +3...+5
- Херсон +3...+5
- Симферополь +7...+9
- Кропивницкий -1...+1
- Черкассы -1...+1
- Чернигов -4...-2
- Сумы -4...-2
- Полтава -1...+1
- Днепр -1...+1
- Запорожье +1...+3
- Донецк -5...-3
- Луганск -7...+5
- Харьков -7...+5
Погода в Украине на 22 ноября / Фото Укргидрометцента