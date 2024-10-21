Кое-где туманно, но тепло: прогноз погоды на 22 октября

21 октября 2024, 16:39
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Автор: София Рожик

Источник:

Укргидрометцентр

Еще один октябрьский день в Украине пройдет с комфортной погодой. Так, во вторник, 22 октября, синоптики прогнозируют до 17 градусов тепла.

В этот день ожидается сухая погода. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

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Какой будет погода 22 октября

По прогнозу синоптиков, во вторник в Украине будет небольшая облачность. Ни в одной из областей осадков в течение суток не ожидается.

В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду,
– говорят синоптики.

Ночью столбики термометров будут показывать 0 – 5 градусов тепла, на побережье морей – до 8 градусов, а вот в Карпатах – 1 – 3 градусов мороза.

Днем в Украине будет довольно тепло – 12 – 17 градусов тепла.

Какой будет погода в областных центрах

  • Киев – +14...+16
  • Ужгород – +14...+16
  • Львов – +15...+17
  • Ивано-Франковск – +14...+16
  • Тернополь – +14...+16
  • Черновцы – +15...+17
  • Хмельницкий – +14...+16
  • Луцк – +14...+16
  • Ровно – +13...+15
  • Житомир – +14...+16
  • Винница – +15...+17
  • Одесса – +14...+16
  • Николаев – +15...+17
  • Херсон – +15...+17
  • Симферополь – +13...+15...+15
  • Кропивницкий – +14...+16
  • Черкассы – +14...+16
  • Чернигов – +13...+15
  • Сумы – +13...+15
  • Полтава – +13...+15
  • Днепр – +13...+15
  • Запорожье – +14...+16
  • Донецк – +13...+15
  • Луганск – +13...+15
  • Харьков – +13...+15

Прогноз погоды на 22 октября / Фото Укргидрометцентра