Кое-где туманно, но тепло: прогноз погоды на 22 октября
Источник:Укргидрометцентр
Еще один октябрьский день в Украине пройдет с комфортной погодой. Так, во вторник, 22 октября, синоптики прогнозируют до 17 градусов тепла.
В этот день ожидается сухая погода. Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.
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Какой будет погода 22 октября
По прогнозу синоптиков, во вторник в Украине будет небольшая облачность. Ни в одной из областей осадков в течение суток не ожидается.
В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду,
– говорят синоптики.
Ночью столбики термометров будут показывать 0 – 5 градусов тепла, на побережье морей – до 8 градусов, а вот в Карпатах – 1 – 3 градусов мороза.
Днем в Украине будет довольно тепло – 12 – 17 градусов тепла.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев – +14...+16
- Ужгород – +14...+16
- Львов – +15...+17
- Ивано-Франковск – +14...+16
- Тернополь – +14...+16
- Черновцы – +15...+17
- Хмельницкий – +14...+16
- Луцк – +14...+16
- Ровно – +13...+15
- Житомир – +14...+16
- Винница – +15...+17
- Одесса – +14...+16
- Николаев – +15...+17
- Херсон – +15...+17
- Симферополь – +13...+15...+15
- Кропивницкий – +14...+16
- Черкассы – +14...+16
- Чернигов – +13...+15
- Сумы – +13...+15
- Полтава – +13...+15
- Днепр – +13...+15
- Запорожье – +14...+16
- Донецк – +13...+15
- Луганск – +13...+15
- Харьков – +13...+15
Прогноз погоды на 22 октября / Фото Укргидрометцентра