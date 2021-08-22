В Украине будет светить солнце, только на западе – грозы: прогноз погоды на 23 августа
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 23 августа, будет сухой и безоблачной. В большинстве регионов будет светить солнце, только на западе – грозы.
Метеорологи также сообщают, что на Тернопольщине, Киевщине и Полтавщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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Погода в областях Украины
Несмотря на осадки в восьми регионах температура воздуха в западных областях будет колебаться от +19 до +26 градусов. На Востоке будет светить солнце – там стоит ожидать наибольшего тепла – + 26...+28 градусов.
В северных регионах синоптики прогнозируют солнце. Отметки на термометрах покажут +24...+26 градусов. На Юге 23 августа также без осадков. Температура поднимется до +25...+28 градусов.
В Киеве, как и почти по всей территории страны, – теплая погода. Днем столбики термометров будут колебаться от +24 до +26 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +24...+26
Львов – +21...+23
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +24...+26
Чернівці – +24...+26
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +19...+21
Ровно – +21...+23
Житомир – +23...+25
Винница – +23...+25
Одесса – +25...+27
Николаев – +26...+28
Херсон – ++26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +24...+26
Черкассы – +24...+26
Чернигов – +24...+26
Сумы – +24...+26
Полтава – +24...+26
Днепр – +25...+27
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +25...+27
Киев – +24...+26