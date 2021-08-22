В Украине будет светить солнце, только на западе – грозы: прогноз погоды на 23 августа

Погода в Украине в понедельник, 23 августа, будет сухой и безоблачной. В большинстве регионов будет светить солнце, только на западе – грозы.

Метеорологи также сообщают, что на Тернопольщине, Киевщине и Полтавщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Погода в областях Украины

Несмотря на осадки в восьми регионах температура воздуха в западных областях будет колебаться от +19 до +26 градусов. На Востоке будет светить солнце – там стоит ожидать наибольшего тепла – + 26...+28 градусов.

В северных регионах синоптики прогнозируют солнце. Отметки на термометрах покажут +24...+26 градусов. На Юге 23 августа также без осадков. Температура поднимется до +25...+28 градусов.

В Киеве, как и почти по всей территории страны, – теплая погода. Днем столбики термометров будут колебаться от +24 до +26 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +24...+26

Львов – +21...+23

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницкий – +23...+25

Луцк – +19...+21

Ровно – +21...+23

Житомир – +23...+25

Винница – +23...+25

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – ++26...+28

Симферополь – +26...+28

Кропивницкий – +24...+26

Черкассы – +24...+26

Чернигов – +24...+26

Сумы – +24...+26

Полтава – +24...+26

Днепр – +25...+27

Запорожье – +26...+28

Донецк – +26...+28

Луганск – +26...+28

Харьков – +25...+27

Киев – +24...+26



Погода в Украине 23 августа / Данные Укргидрометцентра