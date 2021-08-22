Метеорологи також повідомляють, що на Тернопільщині, Київщині та Полтавщині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Погода в областях України

Попри опади у вісьмої регіонах температура повітря у західних областях коливатиметься від +19 до +26 градусів. На Сході світитиме сонце – там варто очікувати найбільшого тепла – +26...+28 градусів.

У північних регіонах синоптики прогнозують сонце. Позначки на термометрах покажуть +24...+26 градусів. На Півдні 23 серпня також без опадів. Температура підніметься до +25...+28 градусів.

У Києві, як і майже по всій території країни, – тепла погода. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +24 до +26 градусів.

Прогноз погоди у містах України

Ужгород – +24...+26

Львів – +21...+23

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +24...+26

Чернівці – +24...+26

Хмельницький – +23...+25

Луцьк – +19...+21

Рівне – +21...+23

Житомир – +23...+25

Вінниця – +23...+25

Одеса – +25...+27

Миколаїв – +26...+28

Херсон – ++26...+28

Сімферополь – +26...+28

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +24...+26

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +26...+28

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +24...+26

Погода в Україні 23 серпня / Дані Укргідрометцентру