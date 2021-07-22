Прогноз погоды на 23 июля: в Украине снова будет солнечно и тепло
Источник:Укргидрметцентр
Погода в Украине в пятницу, 23 июля, будет солнечной. Дожди, ветер и грозы отступят почти со всей территории страны.
В пятницу синоптики прогнозируют потепление на несколько градусов. Однако не будет сильной жары.
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Прогноз погоды в регионах Украины
На всей территории будет в среднем +23...+26 градусов. То есть столбик термометра ни в одном из регионов не пересечет отметку +30 градусов. Также в большинстве областей осадков не прогнозируют. Возможен дождь только на:
- Буковине;
- Закарпатье.
Более того, синоптик Наталья Диденко написала, что 23 июля практически везде будет сухо и солнечно.
Разве что в Карпатах какие-то локальные дожди с грозами будут пугать сборщиков черники,
– в шутку предупредила Диденко.
Синоптик также рассказала, что в Киеве в пятницу, 23 июля, будет солнце, белые облачка, синее небо и +24...+25 градусов. Она призвала наслаждаться "такой редкостно идеальной погодой, потому что уже в воскресенье столбики термометров поползут вверх".
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 23 июля
Ужгород – +23...+25
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +23...+25
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +23...+25
Луцк – +23...+25
Ровно – + =23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +25...+27
Запорожье – +24...+26
Донецк – +25...+27
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +22...+24
Погода в Украине 23 июля / Карта Укргидрометцентра