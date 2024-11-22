Усиление мороза, сильные снегопады и гололедица: прогноз погоды на 23 ноября
Погода в Украине в субботу, 23 ноября, будет облачной. Будет идти снег, местами значительные осадки. Также в части областей усилится мороз.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода 23 ноября в Украине
На Западе небольшой, ночью в Карпатах умеренный снег. Ночью уже -3 – -8 градусов, днем около 0.
В северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях ночью значительный мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Днем местами небольшой мокрый снег. Температура ночью и днем от -3 до +2 градусов.
Между тем на остальной территории Украины умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя. В течение суток +3 – +8 градусов. Однако, на Востоке и Юго-Востоке теплее, – днем +8 – +13 градусов. В Крыму ночью +8 – +13, днем +11 – +16 градусов.
Также синоптики предупредили, что в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. В южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы 17 – 22 метра в секунду. Ночью на Юге местами 25 метров в секунду.
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Температура в крупных городах
- Киев -1 – +1
- Ужгород -1 – +1
- Львов -1 – +1
- Ивано-Франковск -1 – +1
- Тернополь -1 – +1
- Черновцы -1 – +1
- Хмельницкий -1 – +1
- Луцк -1 – +1
- Ровно -1 – +1
- Житомир -1 – +1
- Винница 0 – +2
- Одесса +4 – +6
- Николаев +4 – +6
- Херсон +9 – +11
- Симферополь +13 – +15
- Кропивницкий +4 – +6
- Черкассы +0 – +2
- Чернигов -1 – +1
- Сумы +3 – +5
- Полтава +4 – +6
- Днепр +4 – +6
- Запорожье +10 – +12
- Донецк +12 – +14
- Луганск +11 – +13
- Харьков +9 – +11