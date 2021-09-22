Холодно и без дождя не обойдется: прогноз погоды на 23 сентября

Погода в Украине в четверг, 23 сентября, будет по-осеннему прохладной. Западным и южным областям повезло больше – здесь осадков не ожидается, а вот в других регионах следует быть готовыми к дождю.

В северных, центральных и восточных областях синоптики обещают осадки. На юге будет солнечно, а вот на Западе – облачно, однако сухо.

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Где в Украине будет теплее и холоднее всего

Самые низкие температурные показатели – на Черниговщине, здесь воздух прогреется до +8...+10 градусов. Немного теплее на Сумщине, в Киевской и Черниговской областях – +9...+11.

Теплее всего будет на Закарпатье и в Крыму, здесь столбики термометров поднимутся до +13...+15 градусов. Однако в Крыму, несмотря на это тепло, все же будет идти дождь.

В Киеве – только +9...+11 и не обойдется без дождя. Ветер северо-западный 3 – 8 метров в секунду.

По словам синоптика Натальи Диденко, в четверг, 23 сентября, Украина будет едва ли не самой холодной страной в Европе.

Дожди, преимущественно незначительные, еще погуляют в четверг по значительной части Украины, разве что в западных областях, на радость грибникам и другим гражданам, которые гуляют по лесам, осадки прекратятся, но приятная сырость с утренними туманами останется. Ночью еще мокрый снег вероятен в Карпатах,

– написала Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +13...+15

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +11...+13

Житомир – +9...+11

Винница – +11...+13

Одесса – +12...+14

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +8...+10

Сумы – +9...+11

Полтава – +10...+12

Днепр – +10...+12

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 23 сентября / Карта Укргидрометцентра

Текст публикации Натальи Диденко:

В четверг Украина будет едва ли не самой холодной в Европе.

Температура воздуха в течение дня в северных областях, практически во всех центральных, в Харьковской области, на Тернопольщине, Хмельнитчине будет колебаться в пределах +6...+10 градусов.

Ближайшей ночью, при прояснении, возможны на почве заморозки.

Начнет, правда, завтра теплеть во многих областях, растают носы и щеки от воздуха с более милосердными градусами, +9...+13 тепла.

Также выше обещает быть температура воздуха на Юге Украины, в Луганской и Донецкой областях, здесь +10...15 градусов.

Ветер завтра будет преобладать северо-западного направления, в западных областях может быть резким.

Между прочим, в пятницу ветер усилится во всей Украине и будет достигать штормовых порывов! Внимательно!

Дожди, преимущественно незначительные, еще погуляют в четверг по значительной части Украины, разве что в западных областях, на радость грибникам и другим шастаючим по лесам гражданам, осадки прекратятся, но приятная сырость с утренними туманами останется.

Ночью еще мокрый снег вероятен в Карпатах.

23 сентября Киев будет самой холодной столицей Европы, около 9 градусов. Возможен небольшой дождь, плотная облачность.

Не стоит пренебрегать даже шапками и перчатками, пригодятся, особенно в спальных районах, где между высокими домами турбулентный ветер усиливает ощущение холода.

24 сентября ветер усилится до штормового, дождей станет больше.

Однако выходными днями синоптическая ситуация, оглянувшись, типа "кто я? где я?", одумается – повысит градусы и начнет выметать дождь.

И даже пустит на метеосцену солнце.