24 Канал Новости Украины Ночью заморозки, местами мокрый снег, днем – до +14: погода в Украине на 24 апреля
23 апреля, 19:20
Ночью заморозки, местами мокрый снег, днем – до +14: погода в Украине на 24 апреля

Владислав Кравцов

В пятницу, 24 апреля, в Украине ожидается существенное похолодание из-за поступления холодного воздуха с севера Европы. Ночью возможны заморозки, а днем, по сравнению с предыдущими днями, температура воздуха снизится, особенно на Северо-Востоке страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

К теме Киев и область накрыла непогода: падает град и бушует пылевая буря

Какую погоду прогнозируют на 24 апреля?

По прогнозу синоптиков, в ночные часы температура составит +1 – +6 градусов, однако на поверхности почвы, а также в воздухе в большинстве северных, центральных и Харьковской областях ожидаются заморозки до 0 – -3 градусов.

Днем воздух прогреется до +7 – +12 градусов, а на Востоке и Северо-Востоке – лишь до +4 – +9 градусов.

На Востоке, Юго-Востоке Украины и Сумской области пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом в ночное время. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

В целом по стране ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Днем в прикарпатских, восточных, а также в Днепропетровской и Запорожской областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве ночью температура составит +1 – +3 градусов, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – -2 градуса. Днем столбики термометра будут показывать +10 – +12 градусов.

Какие температуры будут в крупных городах?

  • Киев +10...+12;
  • Ужгород +9...+11;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +9...+11;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +9...+11;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +9...+11;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +9...+11;
  • Винница +11...+13;
  • Одесса +11...+13;
  • Николаев +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Симферополь +11...+13;
  • Кропивницкий +9...+11;
  • Черкассы +9...+11;
  • Чернигов +6...+8;
  • Сумы +6...+8;
  • Полтава +6...+8;
  • Днепр +9...+11;
  • Запорожье +11...+13;
  • Донецк +7...+9;
  • Луганск +6...+8;
  • Харьков +6...+8.


Прогноз погоды в Украине на 24 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Какую погоду ожидать в Украине до конца апреля?

  • Ночью 25 апреля в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются заморозки в воздухе до 0...-3, что соответствует оранжевому уровню опасности. В других регионах, кроме западных, возможны заморозки на поверхности почвы до 0...-5, что классифицируется как желтый уровень.

  • Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что до 26 апреля и в течение следующей недели на территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По словам синоптика, температуры в Украине будут колебаться от +1 до +17 градусов, в зависимости от региона и движения воздушных потоков.

  • Руководитель Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань объяснял, что северный процесс в тропосфере блокирует приток теплого воздуха в Украину. Из-за этого холод задержится до конца апреля.

