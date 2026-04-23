Ночью заморозки, местами мокрый снег, днем – до +14: погода в Украине на 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, в Украине ожидается существенное похолодание из-за поступления холодного воздуха с севера Европы. Ночью возможны заморозки, а днем, по сравнению с предыдущими днями, температура воздуха снизится, особенно на Северо-Востоке страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какую погоду прогнозируют на 24 апреля?

По прогнозу синоптиков, в ночные часы температура составит +1 – +6 градусов, однако на поверхности почвы, а также в воздухе в большинстве северных, центральных и Харьковской областях ожидаются заморозки до 0 – -3 градусов.

Днем воздух прогреется до +7 – +12 градусов, а на Востоке и Северо-Востоке – лишь до +4 – +9 градусов.

На Востоке, Юго-Востоке Украины и Сумской области пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом в ночное время. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

В целом по стране ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Днем в прикарпатских, восточных, а также в Днепропетровской и Запорожской областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

В Киеве ночью температура составит +1 – +3 градусов, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – -2 градуса. Днем столбики термометра будут показывать +10 – +12 градусов.

Какие температуры будут в крупных городах?

Киев +10...+12;

Ужгород +9...+11;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +9...+11;

Ровно +9...+11;

Житомир +9...+11;

Винница +11...+13;

Одесса +11...+13;

Николаев +11...+13;

Херсон +11...+13;

Симферополь +11...+13;

Кропивницкий +9...+11;

Черкассы +9...+11;

Чернигов +6...+8;

Сумы +6...+8;

Полтава +6...+8;

Днепр +9...+11;

Запорожье +11...+13;

Донецк +7...+9;

Луганск +6...+8;

Харьков +6...+8.



Прогноз погоды в Украине на 24 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

