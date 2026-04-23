Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Яку погоду прогнозують на 24 квітня?
За прогнозом синоптиків, у нічні години температура становитиме +1 – +6 градусів, однак на поверхні ґрунту, а також у повітрі в більшості північних, центральних і Харківській областях очікуються заморозки до 0 – -3 градусів.
Вдень повітря прогріється до +7 – +12 градусів, а на Сході та Північному Сході – лише до +4 – +9 градусів.
На Сході, Південному Сході України та Сумщині пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом у нічний час. На решті території істотних опадів не прогнозують.
Загалом по країні очікується хмарна погода з проясненнями. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Вдень у прикарпатських, східних, а також у Дніпропетровській і Запорізькій областях можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
У Києві вночі температура становитиме +1 – +3 градусів, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0 – -2 градуси. Вдень стовпчики термометра показуватимуть +10 – +12 градусів.
Які температури будуть у великих містах?
- Київ +10...+12;
- Ужгород +9...+11;
- Львів +11...+13;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +11...+13;
- Чернівці +9...+11;
- Хмельницький +11...+13;
- Луцьк +9...+11;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Вінниця +11...+13;
- Одеса +11...+13;
- Миколаїв +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +11...+13;
- Кропивницький +9...+11;
- Черкаси +9...+11;
- Чернігів +6...+8;
- Суми +6...+8;
- Полтава +6...+8;
- Дніпро +9...+11;
- Запоріжжя +11...+13;
- Донецьк +7...+9;
- Луганськ +6...+8;
- Харків +6...+8.
Прогноз погоди в Україні на 24 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у новому сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.
Яку погоду очікувати в Україні до кінця квітня?
Уночі 25 квітня у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях очікуються заморозки в повітрі до 0…-3, що відповідає помаранчевому рівню небезпечності. В інших регіонах, крім західних, можливі заморозки на поверхні ґрунту до 0…-5, що класифікується як жовтий рівень.
Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт розповів, що до 26 квітня і протягом наступного тижня на території України очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. За словами синоптика, температури в Україні коливатимуться від +1 до +17 градусів, залежно від регіону та руху повітряних потоків.
Керівник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань пояснював, що північний процес у тропосфері блокує приплив теплого повітря в Україну. Через це холод затримається до кінця квітня.