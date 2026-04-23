Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какую погоду прогнозируют на 24 апреля?
По прогнозу синоптиков, в ночные часы температура составит +1 – +6 градусов, однако на поверхности почвы, а также в воздухе в большинстве северных, центральных и Харьковской областях ожидаются заморозки до 0 – -3 градусов.
Днем воздух прогреется до +7 – +12 градусов, а на Востоке и Северо-Востоке – лишь до +4 – +9 градусов.
На Востоке, Юго-Востоке Украины и Сумской области пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом в ночное время. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.
В целом по стране ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер будет северо-западный со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Днем в прикарпатских, восточных, а также в Днепропетровской и Запорожской областях возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
В Киеве ночью температура составит +1 – +3 градусов, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0 – -2 градуса. Днем столбики термометра будут показывать +10 – +12 градусов.
Какие температуры будут в крупных городах?
- Киев +10...+12;
- Ужгород +9...+11;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +9...+11;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +9...+11;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +9...+11;
- Винница +11...+13;
- Одесса +11...+13;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Симферополь +11...+13;
- Кропивницкий +9...+11;
- Черкассы +9...+11;
- Чернигов +6...+8;
- Сумы +6...+8;
- Полтава +6...+8;
- Днепр +9...+11;
- Запорожье +11...+13;
- Донецк +7...+9;
- Луганск +6...+8;
- Харьков +6...+8.
Прогноз погоды в Украине на 24 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Какую погоду ожидать в Украине до конца апреля?
Ночью 25 апреля в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются заморозки в воздухе до 0...-3, что соответствует оранжевому уровню опасности. В других регионах, кроме западных, возможны заморозки на поверхности почвы до 0...-5, что классифицируется как желтый уровень.
Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит рассказал, что до 26 апреля и в течение следующей недели на территории Украины ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По словам синоптика, температуры в Украине будут колебаться от +1 до +17 градусов, в зависимости от региона и движения воздушных потоков.
Руководитель Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталий Постригань объяснял, что северный процесс в тропосфере блокирует приток теплого воздуха в Украину. Из-за этого холод задержится до конца апреля.