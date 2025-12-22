В большинстве областей местами мокрый снег, ночью морозы до -7: погода в Украине на 23 декабря

Прогноз погоды в Украине на вторник, 23 декабря, принесет небольшой мокрый снег в большинство областей. Ночью в некоторых регионах ударят морозы до -7 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

К теме Похолодание и сильные морозы уже близко: когда изменится погода

Какой будет погода в Украине 23 декабря?

По данным синоптиков, в Украине во вторник будет облачно. Ночью осадков не ожидается, а днем по всей стране, кроме юго-востока, местами может выпасть небольшой мокрый снег. В Одесской области мокрый снег может выпасть с дождем.

Ветер 23 декабря будет преимущественно северный, со скоростью 3 – 8 метра в секунду. Температура ночью и днем от -3 до +2 градусов.

Ночью на северо-востоке прогнозируют морозы с температурой от -2 до -7 градусов. А днем на Закарпатье и крайнем юге страны ожидается от 0 до +5 градусов.

В Киеве ночью и днем около будет 0 градусов, днем – местами небольшой мокрый снег.

Какую температуру прогнозируют в регионах?

Киев -1...+1;

Ужгород +2...+4;

Львов 0...+2;

Ивано-Франковск 0...+2;

Тернополь -1...+1;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий -1...+1;

Луцк 0...+2;

Ровно 0...+2;

Житомир 0....-2;

Винница -1...+1;

Одесса +3...+5;

Николаев +2...+4;

Херсон 0...+2;

Симферополь +3...+5;

Кропивницкий -1...+1;

Черкассы -1...+1;

Чернигов 0...+2;

Сумы -1...+1;

Полтава -1...+1;

Днепр 0...+2;

Запорожье 0....+2;

Донецк 0...+2;

Луганск 0...+2;

Харьков -1...+1.



Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?