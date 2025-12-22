В большинстве областей местами мокрый снег, ночью морозы до -7: погода в Украине на 23 декабря
Прогноз погоды в Украине на вторник, 23 декабря, принесет небольшой мокрый снег в большинство областей. Ночью в некоторых регионах ударят морозы до -7 градусов.
Какой будет погода в Украине 23 декабря?
По данным синоптиков, в Украине во вторник будет облачно. Ночью осадков не ожидается, а днем по всей стране, кроме юго-востока, местами может выпасть небольшой мокрый снег. В Одесской области мокрый снег может выпасть с дождем.
Ветер 23 декабря будет преимущественно северный, со скоростью 3 – 8 метра в секунду. Температура ночью и днем от -3 до +2 градусов.
Ночью на северо-востоке прогнозируют морозы с температурой от -2 до -7 градусов. А днем на Закарпатье и крайнем юге страны ожидается от 0 до +5 градусов.
В Киеве ночью и днем около будет 0 градусов, днем – местами небольшой мокрый снег.
Какую температуру прогнозируют в регионах?
- Киев -1...+1;
- Ужгород +2...+4;
- Львов 0...+2;
- Ивано-Франковск 0...+2;
- Тернополь -1...+1;
- Черновцы -1...+1;
- Хмельницкий -1...+1;
- Луцк 0...+2;
- Ровно 0...+2;
- Житомир 0....-2;
- Винница -1...+1;
- Одесса +3...+5;
- Николаев +2...+4;
- Херсон 0...+2;
- Симферополь +3...+5;
- Кропивницкий -1...+1;
- Черкассы -1...+1;
- Чернигов 0...+2;
- Сумы -1...+1;
- Полтава -1...+1;
- Днепр 0...+2;
- Запорожье 0....+2;
- Донецк 0...+2;
- Луганск 0...+2;
- Харьков -1...+1.
Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / Карта Укргидрометцентра
Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?
- По данным представительницы Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи в интервью 24 Каналу рассказала, на Рождество в стране ожидается незначительный мокрый снег, преимущественно в западных областях. В то же время по всей стране возможны туманы.
- Также, по данным синоптиков, в неделю с 22 по 28 декабря ожидается существенное похолодание и морозы с возможными снегопадами и метелями в разных регионах. Температуры в разные дни будут колебаться от -13 градусов ночью до +7 градусов днем.