Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 23 грудня?
За даними синоптиків, в Україні у вівторок буде хмарно. Вночі опадів не очікується, а вдень по всій країні, крім південного сходу, місцями може випасти невеликий мокрий сніг. В Одеській області мокрий сніг може випасти з дощем.
Вітер 23 грудня буде переважно північний, зі швидкістю 3 – 8 метри на секунду. Температура вночі та вдень від -3 до +2 градусів.
Уночі на північному сході прогнозують морози з температурою від -2 до -7 градусів. А вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни очікується від 0 до +5 градусів.
У Києві вночі та вдень близько буде 0 градусів, удень – місцями невеликий мокрий сніг.
Яку температуру прогнозують у регіонах?
- Київ -1…+1;
- Ужгород +2...+4;
- Львів 0...+2;
- Івано-Франківськ 0...+2;
- Тернопіль -1...+1;
- Чернівці -1...+1;
- Хмельницький -1...+1;
- Луцьк 0...+2;
- Рівне 0...+2;
- Житомир 0…-2;
- Вінниця -1...+1;
- Одеса +3...+5;
- Миколаїв +2...+4;
- Херсон 0...+2;
- Сімферополь +3...+5;
- Кропивницький -1...+1;
- Черкаси -1...+1;
- Чернігів 0…+2;
- Суми -1…+1;
- Полтава -1…+1;
- Дніпро 0...+2;
- Запоріжжя 0…+2;
- Донецьк 0…+2;
- Луганськ 0…+2;
- Харків -1…+1.
Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде погода в Україні найближчими днями?
- За даними представниці Українського гідрометеорологічного центру Наталії Птухи в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, на Різдво в країні очікується незначний мокрий сніг, переважно в західних областях. Водночас по всій країні можливі тумани.
- Також, за даними синоптиків, у тиждень з 22 по 28 грудня очікується суттєве похолодання та морози з можливими снігопадами та хуртовинами у різних регіонах. Температури у різні дні коливатимуться від -13 градусів вночі до +7 градусів вдень.