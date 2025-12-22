Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Похолодання та сильні морози вже близько: коли зміниться погода

Якою буде погода в Україні 23 грудня?

За даними синоптиків, в Україні у вівторок буде хмарно. Вночі опадів не очікується, а вдень по всій країні, крім південного сходу, місцями може випасти невеликий мокрий сніг. В Одеській області мокрий сніг може випасти з дощем.

Вітер 23 грудня буде переважно північний, зі швидкістю 3 – 8 метри на секунду. Температура вночі та вдень від -3 до +2 градусів.

Уночі на північному сході прогнозують морози з температурою від -2 до -7 градусів. А вдень на Закарпатті та крайньому півдні країни очікується від 0 до +5 градусів.

У Києві вночі та вдень близько буде 0 градусів, удень – місцями невеликий мокрий сніг.

Яку температуру прогнозують у регіонах?

Київ -1…+1;

Ужгород +2...+4;

Львів 0...+2;

Івано-Франківськ 0...+2;

Тернопіль -1...+1;

Чернівці -1...+1;

Хмельницький -1...+1;

Луцьк 0...+2;

Рівне 0...+2;

Житомир 0…-2;

Вінниця -1...+1;

Одеса +3...+5;

Миколаїв +2...+4;

Херсон 0...+2;

Сімферополь +3...+5;

Кропивницький -1...+1;

Черкаси -1...+1;

Чернігів 0…+2;

Суми -1…+1;

Полтава -1…+1;

Дніпро 0...+2;

Запоріжжя 0…+2;

Донецьк 0…+2;

Луганськ 0…+2;

Харків -1…+1.



Прогноз погоди в Україні на 23 грудня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде погода в Україні найближчими днями?