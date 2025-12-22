Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 23 декабря?

По данным синоптиков, в Украине во вторник будет облачно. Ночью осадков не ожидается, а днем по всей стране, кроме юго-востока, местами может выпасть небольшой мокрый снег. В Одесской области мокрый снег может выпасть с дождем.

Ветер 23 декабря будет преимущественно северный, со скоростью 3 – 8 метра в секунду. Температура ночью и днем от -3 до +2 градусов.

Ночью на северо-востоке прогнозируют морозы с температурой от -2 до -7 градусов. А днем на Закарпатье и крайнем юге страны ожидается от 0 до +5 градусов.

В Киеве ночью и днем около будет 0 градусов, днем – местами небольшой мокрый снег.

Какую температуру прогнозируют в регионах?

  • Киев -1...+1;
  • Ужгород +2...+4;
  • Львов 0...+2;
  • Ивано-Франковск 0...+2;
  • Тернополь -1...+1;
  • Черновцы -1...+1;
  • Хмельницкий -1...+1;
  • Луцк 0...+2;
  • Ровно 0...+2;
  • Житомир 0....-2;
  • Винница -1...+1;
  • Одесса +3...+5;
  • Николаев +2...+4;
  • Херсон 0...+2;
  • Симферополь +3...+5;
  • Кропивницкий -1...+1;
  • Черкассы -1...+1;
  • Чернигов 0...+2;
  • Сумы -1...+1;
  • Полтава -1...+1;
  • Днепр 0...+2;
  • Запорожье 0....+2;
  • Донецк 0...+2;
  • Луганск 0...+2;
  • Харьков -1...+1.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни?

  • По данным представительницы Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи в интервью 24 Каналу рассказала, на Рождество в стране ожидается незначительный мокрый снег, преимущественно в западных областях. В то же время по всей стране возможны туманы.
  • Также, по данным синоптиков, в неделю с 22 по 28 декабря ожидается существенное похолодание и морозы с возможными снегопадами и метелями в разных регионах. Температуры в разные дни будут колебаться от -13 градусов ночью до +7 градусов днем.