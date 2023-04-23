Будет дождь почти во всех областях: прогноз погоды в Украине на 24 апреля

23 апреля 2023, 14:25
Читати новину українською

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в Украине в понедельник, 24 апреля, будет дождливая почти по всей территории. Надеяться на сухой день следует только жителям определенных регионов.

Солнечное тепло, конечно, дарит больше приятных эмоций в это тяжелое время, однако надеяться на него 24 апреля не стоит. Вместо этого лучше позаботиться о том, чтобы был рядом зонтик.

Смотрите также Пригреет уже повсюду: когда в Украине потеплеет до +20 градусов

Ситуация по регионам

Синоптики отмечают, что сильные дожди будут на Востоке и Юге Украины. Хотя все же жителям Одессы и области повезло, ведь погода в регионе ожидается сухой.

В то же время на Западе возможны кратковременные дожди, кроме Закарпатской области. Собственно, в этом регионе следует ожидать сильных гроз.

Также в Центре и на Севере будет облачно с прояснениями. Ночь будет сухой, а день кое-где с небольшим дождями.

Ветер преимущественно юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду,
– пишут в Укргидрометцентре.

Отдельно расскажем о погоде в столице. Собственно, в Киеве температура будет достаточно теплой – от 14 до 19 градусов. Вместе с тем возможен дождь.

Температура в городах

  • Киев – +16...+18
  • Ужгород – +17...+19
  • Львов – +17...+19
  • Ивано-Франковск – +16...+18
  • Тернополь – +16...+18
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +16...+18
  • Луцк – +17...+19
  • Ровно – +16...+18
  • Житомир – +16...+18
  • Винница – +15...+17
  • Одесса – +16...+18
  • Николаев – +16...+18
  • Херсон – +16...+18
  • Симферополь – +15...+17
  • Кропивницкий – +16...+18
  • Черкассы – +15...+17
  • Чернигов – +16...+18
  • Сумы – +15...+17
  • Полтава – +16...+18
  • Днепр – +16...+18
  • Запорожье – +15...+17
  • Донецк – +16...+18
  • Луганск – +15...+17
  • Харьков – +15...+17


Какая будет температура в областных центрах 24 апреля 2023 года / Карта Укргидрометцентра

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак