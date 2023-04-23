Будет дождь почти во всех областях: прогноз погоды в Украине на 24 апреля

Погода в Украине в понедельник, 24 апреля, будет дождливая почти по всей территории. Надеяться на сухой день следует только жителям определенных регионов.

Солнечное тепло, конечно, дарит больше приятных эмоций в это тяжелое время, однако надеяться на него 24 апреля не стоит. Вместо этого лучше позаботиться о том, чтобы был рядом зонтик.

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Ситуация по регионам

Синоптики отмечают, что сильные дожди будут на Востоке и Юге Украины. Хотя все же жителям Одессы и области повезло, ведь погода в регионе ожидается сухой.

В то же время на Западе возможны кратковременные дожди, кроме Закарпатской области. Собственно, в этом регионе следует ожидать сильных гроз.

Также в Центре и на Севере будет облачно с прояснениями. Ночь будет сухой, а день кое-где с небольшим дождями.

Ветер преимущественно юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду,

– пишут в Укргидрометцентре.

Отдельно расскажем о погоде в столице. Собственно, в Киеве температура будет достаточно теплой – от 14 до 19 градусов. Вместе с тем возможен дождь.

Температура в городах

Киев – +16...+18

Ужгород – +17...+19

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +16...+18

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +16...+18

Луцк – +17...+19

Ровно – +16...+18

Житомир – +16...+18

Винница – +15...+17

Одесса – +16...+18

Николаев – +16...+18

Херсон – +16...+18

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +16...+18

Сумы – +15...+17

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +15...+17

Донецк – +16...+18

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17



Какая будет температура в областных центрах 24 апреля 2023 года / Карта Укргидрометцентра