На День Независимости в Украине будет жарко: прогноз погоды на 24 августа

Погода в Украине во вторник, 24 августа, будет жаркой и дождливой. В частности, западные и центральные области накроют грозы.

Между тем на юге и востоке будет сухо и солнечно. Средняя дневная температура составит + 25...+27 градусов.

Заметьте На Полтавщине выпал град размером со сливу: шокирующее видео

Холоднее всего будет на Западе. Там столбики термометра поднимутся лишь до + 19...+22 градусов. В то же время жители восточных регионов и Крыма смогут насладиться действительно летними +29 градусов.

В Киеве на День Независимости обещают + 27 градусов. В то же время синоптик Наталья Диденко отметила, что температура воздуха в украинской столице может подняться даже до +30.

Прогноз от синоптика Диденко

По словам Диденко, Украина 24 августа будет страдать от локальных дождей. В большинстве областей страны на День Независимости потеплеет. В то же время жителям Запада стоит готовиться к похолоданию.

Продумайте, что в этот день одеть, в сумку дождевичок или зонтик небольшую, обязательно бутылочку воды, шляпку от солнца, вышиванку из тонкой ткани и с коротким рукавом (по желанию, конечно), песенник, чтобы слова знаковых песен не забыть,

– призвала синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины 24 августа

! На вторник, 24 августа, в некоторых областях Украины объявили штормовое предупреждение. В частности, ливни прогнозируют во Львовской, Волынской, Ровенской и Житомирской областях.

Ужгород – +20...+22

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – + 21...+23

Житомир – +25...+27

Винница – + 26...+28

Одесса – + 27...+29

Николаев – + 27...+29

Херсон – + 27...+29

Симферополь – + 27...+29

Кропивницкий – +26...+29

Черкассы – + 26...+28

Чернигов – + 25...+29

Сумы – + 25...+27

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 25...+27

Запорожье – + 27...+29

Донецк – + 27...+29

Луганск – + 27...+29

Харьков – + 27...+29

Киев – + 25...+27



Погода в Украине 23 августа / Данные Укргидрометцентр