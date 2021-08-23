На День Независимости в Украине будет жарко: прогноз погоды на 24 августа
Погода в Украине во вторник, 24 августа, будет жаркой и дождливой. В частности, западные и центральные области накроют грозы.
Между тем на юге и востоке будет сухо и солнечно. Средняя дневная температура составит + 25...+27 градусов.
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Холоднее всего будет на Западе. Там столбики термометра поднимутся лишь до + 19...+22 градусов. В то же время жители восточных регионов и Крыма смогут насладиться действительно летними +29 градусов.
В Киеве на День Независимости обещают + 27 градусов. В то же время синоптик Наталья Диденко отметила, что температура воздуха в украинской столице может подняться даже до +30.
Прогноз от синоптика Диденко
По словам Диденко, Украина 24 августа будет страдать от локальных дождей. В большинстве областей страны на День Независимости потеплеет. В то же время жителям Запада стоит готовиться к похолоданию.
Продумайте, что в этот день одеть, в сумку дождевичок или зонтик небольшую, обязательно бутылочку воды, шляпку от солнца, вышиванку из тонкой ткани и с коротким рукавом (по желанию, конечно), песенник, чтобы слова знаковых песен не забыть,
– призвала синоптик.
Прогноз погоды в городах Украины 24 августа
Ужгород – +20...+22
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +19...+21
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +19...+21
Ровно – + 21...+23
Житомир – +25...+27
Винница – + 26...+28
Одесса – + 27...+29
Николаев – + 27...+29
Херсон – + 27...+29
Симферополь – + 27...+29
Кропивницкий – +26...+29
Черкассы – + 26...+28
Чернигов – + 25...+29
Сумы – + 25...+27
Полтава – + 26...+28
Днепр – + 25...+27
Запорожье – + 27...+29
Донецк – + 27...+29
Луганск – + 27...+29
Харьков – + 27...+29
Киев – + 25...+27
Погода в Украине 23 августа / Данные Укргидрометцентр