Тим часом на Півдні та Сході буде сухо та сонячно. Середня денна температура становитиме +25...+27 градусів.

Зауважте На Полтавщині випав град розміром зі сливу: шокуюче відео

Найпрохолодніше буде на Заході. Там стовпчики термометра піднімуться лише до + 19...+22 градусів. Водночас жителі східних регіонів та Криму зможуть насолодитися справді літніми +29 градусів.

У Києві на День Незалежності обіцяють +27 градусів. Водночас синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що температура повітря в українській столиці може піднятися навіть до +30.

Прогноз від синоптикині Діденко

За словами Діденко, Україна 24 серпня потерпатиме від локальних дощів. У більшості областей країни на День Незалежності потепліє. Водночас жителям Заходу варто готуватися до похолодання.

Продумайте, що цього Дня одягнути, у торбу дощовичок чи парасольку невелику, обов'язково пляшечку води, капелюшок від сонця, вишиванку із тоншої тканини та з коротким рукавом (за бажанням, звісно), пісенник, щоб слова знакових пісень не забути,

– закликала синоптикиня.

Зауважте! На вівторок, 24 серпня, у деяких областях України оголосили штормове попередження. Зокрема, зливи прогнозують у Львівській, Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

Прогноз погоди у містах України 24 серпня

Ужгород – +20...+22

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +19...+21

Тернопіль – +19...+21

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +19...+21

Луцьк – +19...+21

Рівне – +21...+23

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +26...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+29

Суми – +25...+27

Полтава – +26...+28

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +25...+27



Погода в Україні 23 серпня / Дані Укргідрометцентр