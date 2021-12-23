В Украине потеплеет, но снег будет идти везде: прогноз погоды на 24 декабря

Погода в Украине в пятницу, 24 декабря, будет разнообразна. В некоторых регионах прогнозируют только морозы, в других днем – плюсовую температуру. Также все области покроют осадки.

Теплее всего завтра будет на Западе. Днем там ожидается около +2...+4 градуса, ночью – -6...-8. Кроме того, в регионах будет идти дождь со снегом.

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Какие области засыпает снегом

Во всех регионах, кроме западных, будет держаться низкая температура воздуха. На Юге – 0…+2, в Центре – -1…+1, на Севере – -1…-3. В Киеве днем ​​0...-2, а ночью – -10...-12. В столице тоже будет мокрый снег.

Холодную ситуацию прогнозируют на Востоке. К примеру, в Луганской области - -3...-5, в Харьковской - -2...-4. Ночью регионы охватят сильные морозы – до -18 градусов.

Более того, в пятницу в Украине не будет ни одного региона, где бы ни падал снег.

Гололед на дорогах

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что из-за умеренного потепления на дорогах образуется гололед, а осадки повлекут за собой снежную кашу. Следовательно, ситуация на дорогах и тротуарах усложнится. Также возможно налипание мокрого снега.

Кроме того, по словам синоптика, с фронтами примчится сильный юго-западный ветер.

Погода в городах Украины 23 декабря

Ужгород – +2...+4

Львов – +1...+3

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ровно – -1...+1

Житомир – 0...+2

Винница – -1...+1

Одесса – 0...+2

Николаев – 0...+2

Херсон – 0...+2

Симферополь – +"...+4

Кропивницкий – -1...+1

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...-3

Сумы – -2...-4

Полтава – -1...-3

Днепр – -1...+1

Запорожье – 0...+2

Донецк – -2...-4

Луганск – -3...-5

Харьков – -2...-4

Киев – 0...-2



Погода на 24 декабря/ Фото Укргидрометцентру