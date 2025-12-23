Укр Рус
24 Канал Новости Украины Рождество приближается с морозом, снегом и сильным ветром: прогноз погоды на 24 декабря
23 декабря, 16:31
3

Рождество приближается с морозом, снегом и сильным ветром: прогноз погоды на 24 декабря

София Рожик

Синоптики прогнозируют в канун Рождества в Украине местами снег. Также будет морозно.

Какой будет погода в среду, 24 декабря, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Начнется ли метеорологическая зима в Украине до Рождества и Нового года

Какой будет погода 24 декабря?

В среду в Карпатах и на Прикарпатье будет облачно. Там прогнозируют умеренный снег, а на дорогах местами гололедицу.

На остальной территории страны будет облачно с прояснениями. День в большинстве регионов пройдет без осадков, но в большинстве западных и северных областей ночью местами возможен небольшой снег.

Ветер в этот день прогнозируют преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а днем в Карпатах местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду и метели.

Ночью столбики термометров будут показывать -3 – -8, на севере и востоке страны – -7 – -12. Днем прогнозируют по Украине -1 – -6.

А на Закарпатье и юге страны температура составит +2 – -3 ночью и 0 – +5 днем.

Какую температуру прогнозируют в регионах?

  • Киев -6...-4;
  • Ужгород +2...+4;
  • Львов -4...-2;
  • Ивано-Франковск -4...-2;
  • Тернополь -4...-2;
  • Черновцы -4...-2;
  • Хмельницкий -4...-2;
  • Луцк -4...-2;
  • Ровно -4...-2;
  • Житомир -4...-2;
  • Винница -4...-2;
  • Одесса +2...+4;
  • Николаев +2...+4;
  • Херсон +2...+4;
  • Симферополь +2...+4;
  • Кропивницкий 0...+2;
  • Черкассы -4...-2;
  • Чернигов -4...-2;
  • Сумы -4...-2;
  • Полтава -4...-2;
  • Днепр 0...+2;
  • Запорожье +2...+4;
  • Донецк -5...-3;
  • Луганск -8...-6;
  • Харьков -4...-2.

Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / Карта Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости