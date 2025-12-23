Рождество приближается с морозом, снегом и сильным ветром: прогноз погоды на 24 декабря

Синоптики прогнозируют в канун Рождества в Украине местами снег. Также будет морозно.

Какой будет погода в среду, 24 декабря, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 24 декабря?

В среду в Карпатах и на Прикарпатье будет облачно. Там прогнозируют умеренный снег, а на дорогах местами гололедицу.

На остальной территории страны будет облачно с прояснениями. День в большинстве регионов пройдет без осадков, но в большинстве западных и северных областей ночью местами возможен небольшой снег.

Ветер в этот день прогнозируют преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а днем в Карпатах местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду и метели.

Ночью столбики термометров будут показывать -3 – -8, на севере и востоке страны – -7 – -12. Днем прогнозируют по Украине -1 – -6.

А на Закарпатье и юге страны температура составит +2 – -3 ночью и 0 – +5 днем.

Какую температуру прогнозируют в регионах?

Киев -6...-4;

Ужгород +2...+4;

Львов -4...-2;

Ивано-Франковск -4...-2;

Тернополь -4...-2;

Черновцы -4...-2;

Хмельницкий -4...-2;

Луцк -4...-2;

Ровно -4...-2;

Житомир -4...-2;

Винница -4...-2;

Одесса +2...+4;

Николаев +2...+4;

Херсон +2...+4;

Симферополь +2...+4;

Кропивницкий 0...+2;

Черкассы -4...-2;

Чернигов -4...-2;

Сумы -4...-2;

Полтава -4...-2;

Днепр 0...+2;

Запорожье +2...+4;

Донецк -5...-3;

Луганск -8...-6;

Харьков -4...-2.

Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / Карта Укргидрометцентра

