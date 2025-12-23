Рождество приближается с морозом, снегом и сильным ветром: прогноз погоды на 24 декабря
Синоптики прогнозируют в канун Рождества в Украине местами снег. Также будет морозно.
Какой будет погода в среду, 24 декабря, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 24 декабря?
В среду в Карпатах и на Прикарпатье будет облачно. Там прогнозируют умеренный снег, а на дорогах местами гололедицу.
На остальной территории страны будет облачно с прояснениями. День в большинстве регионов пройдет без осадков, но в большинстве западных и северных областей ночью местами возможен небольшой снег.
Ветер в этот день прогнозируют преимущественно северо-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду, а днем в Карпатах местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду и метели.
Ночью столбики термометров будут показывать -3 – -8, на севере и востоке страны – -7 – -12. Днем прогнозируют по Украине -1 – -6.
А на Закарпатье и юге страны температура составит +2 – -3 ночью и 0 – +5 днем.
Какую температуру прогнозируют в регионах?
- Киев -6...-4;
- Ужгород +2...+4;
- Львов -4...-2;
- Ивано-Франковск -4...-2;
- Тернополь -4...-2;
- Черновцы -4...-2;
- Хмельницкий -4...-2;
- Луцк -4...-2;
- Ровно -4...-2;
- Житомир -4...-2;
- Винница -4...-2;
- Одесса +2...+4;
- Николаев +2...+4;
- Херсон +2...+4;
- Симферополь +2...+4;
- Кропивницкий 0...+2;
- Черкассы -4...-2;
- Чернигов -4...-2;
- Сумы -4...-2;
- Полтава -4...-2;
- Днепр 0...+2;
- Запорожье +2...+4;
- Донецк -5...-3;
- Луганск -8...-6;
- Харьков -4...-2.
Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / Карта Укргидрометцентра
Погода в Украине: последние новости
Ранее синоптики предупреждали, что в Украине ожидается резкое похолодание с 24 по 26 декабря из-за вторжения арктического воздуха.
Наталья Птуха в интервью 24 Каналу отметила, что с 24 декабря, скорее всего, уже по многим метеостанциям начнут переходить на метеорологическую зиму.
К слову, на само Рождество метелей, в том числе и в Карпатах, не предвидится.