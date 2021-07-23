Прогноз погоды на 24 июля: в Украине – без жары и дождей
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 24 июля, будет солнечной и теплой. Грозы и мощные дожди наконец покинут территорию нашей страны. Жары метеорологи тоже не прогнозируют: столбики термометров не должны пересечь отметку +30 градусов.
Жителям всех украинских областей 24 июля обещают безоблачное небо и ни капли дождя. Поэтому зонтики и дождевики можно оставить дома.
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Какую погоду обещают в разных регионах Украины
В среднем температура в Украине будет колебаться в пределах +23...+28 градусов. Самые низкие показатели на Ивано-Франковщине и Буковине – +23...+25. Самые высокие – +26...+28 – в Черниговской и Киевской областях, а также на Юге и в Центре.
Также метеорологи предупредили об опасных погодных условиях. Так, на Волыни, Житомирщине, Донецкой, Луганской и Харьковской областях и в Крыму – чрезвычайная пожарная опасность.Какая погода в Киеве? В столице 24 июля тоже не обещают осадков ни днем, ни ночью. Воздух прогреется до +26...+28 градусов. Скорость ветра составит 3 – 8 метров в секунду.
Суббота – воскресенье подарят много солнца, осадки маловероятны, вероятны роскошные белые кучевые облака – любуйтесь,
– утешила украинцев синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 24 июля
Ужгород – +25...+27
Львов – +24...+26
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – +24...+26
Черновцы – +23...+25
Хмельницкий – +24...+26
Луцк – +24...+26
Ровно – +24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +26...+28
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +26...+28
Сумы – +25...+27
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +26...+28
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28