Жара – в одних регионах, грозы и шквальный ветер – в других: какая погода будет 24 мая

В субботу, 24 мая, на большей части территории Украины ожидаются сильные осадки. Температура воздуха будет отличаться в зависимости от региона. Тем временем, как на Западе будет прохладно, на Восток придет жара.

До конца мая в Украине ожидается преимущественно прохладная погода, с возможными колебаниями температуры. Температура +30 градусов возможна в юго-восточных областях 29-31 мая из-за поступления жаркого воздуха из Центральной Азии, передает 24 Канал.

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Какая погода будет в субботу

Средняя температура воздуха в Украине 24 мая составит 23 – 25 градусов тепла днем и 14 – 16 градусов ночью. В юго-восточных и восточных областях эти показатели будут значительно выше. Там столбик термометра будет колебаться от 24 до 28 градусов тепла.

На Западе температура воздуха тоже иная. Там столбик термометра не поднимется больше 15 градусов тепла.

Где будут осадки

В большей части Украины пройдут дожди. Днем в северных, центральных, южных и Харьковской областях – грозы. В отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду.

Самые сильные дожди и грозы пройдут на Черниговщине, Житомирщине и Винницкой области.

Осадков не прогнозируют для Луганщины, Донецкой области, Запорожья, Херсонской области и Крыма.

На Херсонщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая погода в областных центрах

Киев +23...+25;

Ужгород +10...+12;

Львов +12...+14;

Ивано-Франковск +13...+15;

Тернополь +12...+14;

Черновцы +13...+15;

Хмельницкий +13...+15;

Луцк +12...+14;

Ровно +13...+15;

Житомир +19...+21;

Винница +19...+21;

Одесса +23...+25;

Николаев +24...+26;

Херсон +26...+28;

Симферополь +25...+27;

Кропивницкий +23...+25;

Черкассы +23...+25;

Чернигов +23...+25;

Сумы +24...+26;

Полтава +24...+26;

Днепр +24...+26;

Запорожье +26...+28;

Донецк +26...+28;

Луганск +25...+27;

Харьков +25...+27;

Прогноз погоды на 24 мая 2025 года / Фото Укргидрометцентр