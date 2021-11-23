В Украину придут морозы: прогноз погоды на 24 ноября

Погода в Украине в среду, 24 ноября, будет сухой и ясной. В восточных регионах столбики термометров днем опустятся чуть ниже нуля.

Самая холодная погода – в трех восточных областях Украины: Харьковской, Луганской, а также в Сумской.

Актуально В украинские Карпаты уже пришла настоящая зима: живописное фото

В Украине – уже небольшие морозы

Днем в этих регионах будут морозы, столбики термометров опустятся до -1. Ночью "минусовые" показатели по всей Украине, рекордсмен по морозами – Харьковская область, здесь -7...-9.

Больше всего воздух днем прогреется в Одесской области, здесь + 5...+7. Лишь несколько прохладнее – +4...+ 6-в Крыму, Николаевской и Херсонской областях. Такая же ситуация будет на Буковине, Закарпатье и Винницкой области. В остальных областях Украины температура будет колебаться в пределах – + 1...+5.

В Киеве – сухо и ясно. Ночью – -1...+ 1, днем – + 2...+4.

У нас завтра действительно – высокое атмосферное давление, сухая, без осадков, погода. Разве что ночью местами выпадет снег в центральных областях. Температура воздуха будет низкой,

– написала синоптик Наталья Диденко.

Погода в городах Украины 24 ноября:

Ужгород – + 4...+6

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +3...+5

Черновцы – + 4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +3...+5

Житомир – +3...+5

Винница – + 4...+6

Одесса – + 5...+7

Николаев – + 4...+6

Херсон – + 4...+6

Симферополь – + 4...+6

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +1...+3

Сумы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +1...+3

Запорожье – + 1..+3

Донецк – +0...+2

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – + 2...+4



Погода 24 ноября / Карта Укргидрометцентра