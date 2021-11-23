В Украину придут морозы: прогноз погоды на 24 ноября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 24 ноября, будет сухой и ясной. В восточных регионах столбики термометров днем опустятся чуть ниже нуля.
Самая холодная погода – в трех восточных областях Украины: Харьковской, Луганской, а также в Сумской.
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В Украине – уже небольшие морозы
Днем в этих регионах будут морозы, столбики термометров опустятся до -1. Ночью "минусовые" показатели по всей Украине, рекордсмен по морозами – Харьковская область, здесь -7...-9.
Больше всего воздух днем прогреется в Одесской области, здесь + 5...+7. Лишь несколько прохладнее – +4...+ 6-в Крыму, Николаевской и Херсонской областях. Такая же ситуация будет на Буковине, Закарпатье и Винницкой области. В остальных областях Украины температура будет колебаться в пределах – + 1...+5.Обратите внимание! В Киеве – сухо и ясно. Ночью – -1...+ 1, днем – + 2...+4.
У нас завтра действительно – высокое атмосферное давление, сухая, без осадков, погода. Разве что ночью местами выпадет снег в центральных областях. Температура воздуха будет низкой,
– написала синоптик Наталья Диденко.
Погода в городах Украины 24 ноября:
Ужгород – + 4...+6
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – + 4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +3...+5
Житомир – +3...+5
Винница – + 4...+6
Одесса – + 5...+7
Николаев – + 4...+6
Херсон – + 4...+6
Симферополь – + 4...+6
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +1...+3
Сумы – -1...+1
Полтава – +1...+3
Днепр – +1...+3
Запорожье – + 1..+3
Донецк – +0...+2
Луганск – -1...+1
Харьков – -1...+1
Киев – + 2...+4