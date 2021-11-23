Найхолодніша погода – у трьох східних областях України: Харківській, Луганській, а також на Сумщині.
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В Україні – уже невеликі морози
Вдень у цих регіонах будуть морози, стовпчики термометрів опустяться до -1. Вночі "мінусові" показники по всій Україні, рекордсмен за морозами – Харківська область, тут -7...-9.
Найбільше повітря вдень прогріється в Одеській області, тут +5...+7. Лише дещо прохолодніше – +4...+6 – у Криму, Миколаївщині та Херсонщині. Така сама ситуація буде на Буковині, Закарпатті і Вінниччині. У решті областей України температура коливатиметься у межах – +1...+5.
В нас завтра справді – високий атмосферний тиск, суха, без опадів, погода. Хіба що вночі місцями випаде сніг у центральних областях. Температура повітря буде низькою,
– написала синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в містах України 24 листопада:
Ужгород – +4...+6
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +4...+6
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +3...+5
Вінниця – +4...+6
Одеса – +5...+7
Миколаїв – +4...+6
Херсон – +4...+6
Сімферополь – +4...+6
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +1...+3
Суми – -1...+1
Полтава – +1...+3
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +1..+3
Донецьк – +0...+2
Луганськ – -1...+1
Харків – -1...+1
Київ – +2...+4