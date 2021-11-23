Найхолодніша погода – у трьох східних областях України: Харківській, Луганській, а також на Сумщині.

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В Україні – уже невеликі морози

Вдень у цих регіонах будуть морози, стовпчики термометрів опустяться до -1. Вночі "мінусові" показники по всій Україні, рекордсмен за морозами – Харківська область, тут -7...-9.

Найбільше повітря вдень прогріється в Одеській області, тут +5...+7. Лише дещо прохолодніше – +4...+6 – у Криму, Миколаївщині та Херсонщині. Така сама ситуація буде на Буковині, Закарпатті і Вінниччині. У решті областей України температура коливатиметься у межах – +1...+5.

Зверніть увагу! У Києві – сухо та ясно. Вночі – -1...+1, вдень – +2...+4.

В нас завтра справді – високий атмосферний тиск, суха, без опадів, погода. Хіба що вночі місцями випаде сніг у центральних областях. Температура повітря буде низькою,

– написала синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в містах України 24 листопада:

Ужгород – +4...+6

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +4...+6

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +4...+6

Одеса – +5...+7

Миколаїв – +4...+6

Херсон – +4...+6

Сімферополь – +4...+6

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +1...+3

Суми – -1...+1

Полтава – +1...+3

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +1..+3

Донецьк – +0...+2

Луганськ – -1...+1

Харків – -1...+1

Київ – +2...+4

Погода 24 листопада / Карта Укргідрометцентру