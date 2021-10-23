Украину охватит похолодание: прогноз погоды на 24 октября

Погода в Украине в воскресенье, 24 октября, будет прохладнее, чем днями ранее. Столбики термометров опустятся во всех регионах. Однако будет сухо, так как дождей не прогнозируют.

Во многих областях температура воздуха будет достигать всего до +10 градусов. Всего в воскресенье будет облачно с прояснениями.

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Что прогнозируют в регионах

Самую холодную погоду прогнозируют на Западе и на Севере. Например, в Ровненской области, Сумской и Черниговской обещают +6...+8 градусов. В Черкасской и Львовской немного теплее – +7...+9. Теплым день выдастся на Востоке и Юге – +10...+13 градусов.

О холодных ночах предупреждают жителей северных и западных областей. Столбики термометров могут опуститься до +1...+3 градуса. Правда, заморозков еще не прогнозируют.

Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Дождливо будет только в Крыму

Синоптик Наталья Диденко отметила, что в воскресенье небольшие дожди возможны на северо-востоке Украины. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, днем ​​и ночью дожди будут идти в оккупированном Крыму.

Погода в городах Украины 23 октября

Ужгород – +8...+10

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +8...+10

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +7...+9

Ровно – +6...+8

Житомир – +8...+10

Винница – +7...+9

Одесса – +11...+13

Николаев – +11...+13

Херсон – +11...+13

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +8...+10

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +6...+8

Сумы – +6...+8

Полтава – +6...+8

Днепр – +9...+11

Запорожье – +10...+12

Донецк – +9...+11

Луганск – +9...+11

Харьков – +8...+10

Киев – +7...+9



Погода в Украине / Фото Укргидрометцентра