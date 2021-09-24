Не надейтесь на тепло и солнце: прогноз погоды на 24 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 24 сентября будет дождливой и холодной. Во всех областях синоптики прогнозируют осадки, в придачу к которым присоединится ветер.
Впрочем, есть и положительный момент: температура воздуха поднимется на несколько градусов. В большинстве областей она будет колебаться между +10...+15 градусов.
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Погода 24 сентября в Украине
На Западной Украине и в центре 24 сентября ожидают дожди. Осадки будут идти как днем, так и ночью. Средняя температура воздуха +12...+14. На Закарпатье будет теплее – +15...+17.
На юге Украины будет несколько теплее, чем в остальных регионах – +15...+18 градусов. Ночи здесь прогнозируют прохладные + 5...+7. Днем синоптики предупреждают о дожде и ветре силой 7 – 12 метров в секунду.
На Севере будет несколько прохладнее – + 9...+ 13 градусов днем, + 4...+6 – ночью, здесь также ожидают дожди и сильный ветер.
В Киеве 24 сентября ожидается дождливая ветреная погода. Температура воздуха +12...+ 14 днем, + 4...+6 ночью.
Как пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в фейсбуке, на территории Украины будет бушевать сильный северо-западный ветер. За дожди же будет отвечать атмосферный фронт северного циклона.
Немного начнет повышаться температура воздуха – после, как зачарованных, +7...+9 градусов наконец столбики термометров сдвинутся до +11...+13 градусов. Однако на фоне смены погоды с дождем и сильным ветром – эта приятная метаморфоза будет малозаметной,
– написала она.
Погода в городах Украины 24 сентября
Ужгород – +15...+17
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +11...+13
Ровно – + 12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – + 13...+15
Одесса – +16...+18
Николаев – +14...+16
Херсон – + 15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – + 11...+13
Сумы – + 9...+11
Полтава – + 11...+13
Днепр – + 10...+12
Запорожье – + 13...+15
Донецк – + 12...+14
Луганск – + 13...+15
Харьков – + 8...+10
Киев – + 12...+14
Прогноз погоды на 24 сентября / Скриншот с сайта Гидрометцентра