Тепло, как в марте: какой будет погода 26 января
В воскресенье, 26 января, погода в Украине будет облачной с прояснениями. В части областей пригреет до +12 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Погода на 26 января
В последнее воскресенье января будет облачно с прояснениями. Никакие осадки не ожидаются. В Украине, кроме большинства западных и северных областей, ночью и утром местами туман.
Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду. Однако в Карпатах отдельные порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью от +3 до -2 градусов, в Карпатах 0 – -5 градусов. Днем +4 – +9, на Юго-Западе и в Крыму даже +7 – +12. Только на Востоке +1 – +6.
Прогноз погоды на 26 января / Скриншот с Укргидрометцентра
Температура в крупных городах
- Киев +6 – +8
- Ужгород +7 – +9
- Львов +8 – +10
- Ивано-Франковск +8 – +10
- Тернополь +6 – +8
- Черновцы +7 – +9
- Хмельницкий +6 – +8
- Луцк +6 – +8
- Ровно +6 – +8
- Житомир +6 – +8
- Винница +6 – +8
- Одесса +6 – +8
- Николаев +8 – +10
- Херсон +8 – +10
- Симферополь +9 – +11
- Кропивницкий +6 – +8
- Черкассы +6 – +8
- Чернигов +5 – +7
- Сумы +4 – +6
- Полтава +5 – +7
- Днепр +5 – +7
- Запорожье +6 – +8
- Донецк +5 – +7
- Луганск +3 – +5
- Харьков +3 – +5