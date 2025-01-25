Тепло, как в марте: какой будет погода 26 января

В воскресенье, 26 января, погода в Украине будет облачной с прояснениями. В части областей пригреет до +12 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Какой будет погода до конца зимы и весной – ждать ли морозов и снега: прогноз Укргидрометцентра

Погода на 26 января

В последнее воскресенье января будет облачно с прояснениями. Никакие осадки не ожидаются. В Украине, кроме большинства западных и северных областей, ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно южный, 5 – 10 метров в секунду. Однако в Карпатах отдельные порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью от +3 до -2 градусов, в Карпатах 0 – -5 градусов. Днем +4 – +9, на Юго-Западе и в Крыму даже +7 – +12. Только на Востоке +1 – +6.

Прогноз погоды на 26 января / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах