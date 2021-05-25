Прогноз погоды на 26 мая: почти по всей Украине будет сухо и тепло

Погода в Украине 26 мая будет солнечной и теплой. Осадки возможны только на Прикарпатье, Буковине, в Житомире, Киеве, Виннице и Чернигове.

Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +19...+27 градусов. Теплее всего будет на востоке и юге.

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В западных областях температура воздуха прогреется до +19...+21 градуса. На градус теплее будет на Тернопольщине. В то же время в Ивано-Франковской и Черновицкой областях может идти небольшой дождь.

Жители востока и юга смогут порадоваться уже почти летнему солнцу. Синоптики прогнозируют +22...+26 градусов. В Херсоне и Запорожье температура воздуха прогреется до +27 градусов.

В центре Украины синоптики прогнозируют +23...+25 градусов. Небо будет солнечным.

В Киеве 26 мая пройдет дождь. Кроме того, синоптики предупреждают жителей столицы о грозах. Температура воздуха в городе составит +20...+22 градусов.

Где будут грозы

В Винницкой области;

Черниговской;

Киевской;

Житомирской.

Прогноз от Натальи Диденко

По словам синоптика Натальи Диденко, через Украину 26 мая будет проходить атмосферный фронт.

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Дожди и периодически грозы возможны в северных областях Украины, местами на западе, в Винницкой и будут касаться Черкасской области, Кропивницкого с районами и Полтавщины. На остальной нашей территории будет сухо и солнечно,

– рассказала синоптик.

Прогноз погоды в городах Украины на среду, 26 мая

Ужгород – +19...+21

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +20...+22

Винница – +21...+23

Одесса – +22...+24

Николаев – +24...+26

Херсон – 25...+27

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +22...+24

Сумы – +23...+25

Полтава – +24...+26

Днепр – +24...+26

Запорожье – 25...+27

Донецк – +23...+25

Луганск – +24...+26

Харьков – +24...+26

Киев – +20...+22



Прогноз погоды на 26 мая / Карта Укргидрометцентра