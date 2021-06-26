Прогноз погоды на 27 июня: грозы накроют всю Украину, есть вероятность смерчей
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 27 июня будет жаркой и дождливой. Грозы прогнозируют во всех регионах страны.
В то же время, по данным синоптиков, в Украине немного похолодает. Средняя дневная температура составит + 25...+29 градусов.
Заметьте Ливни, шквал и угроза пожаров: спасатели предупредили об опасности
Холоднее всего будет на Западе. Максимально температура воздуха там прогреется до +25...+27 градусов. Теплее всего традиционно на Востоке на Юге. Там прогнозируют до +31 градусов.
В Киеве обещают до + 28 градусов. Жители столицы будут страдать от ливней и грозы.
Что говорит синоптикиня Диденко
Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 26 – 27 июня Украину с Запада на Восток будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он предполагает невероятные термические контрасты. Температура воздуха может колебаться от +37 до +23 градусов.
В воскресенье, 27 – го июня, жара "сдуется" уже на значительной части территории Украины, разве что Луганщина еще попечет сверхвысокими градусами,
– подчеркнула синоптик.
Кроме дождей и гроз Украину могут накрыть сильные ливни, град и шквалы. Диденко также отметила, что есть вероятность смерчей.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 27 июня
Ужгород – + 26...+28
Львов – + 24...+26
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – + 25...+27
Черновцы – + 25...+27
Хмельницкий – + 25...+27
Луцк – + 24...+26
Ровно – + 24...+26
Житомир – +24...+26
Винница – + 26...+28
Одесса – + 28...+30
Николаев – + 29...+31
Херсон – + 29...+31
Симферополь – + 26...+28
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – + 27...+29
Чернигов – + 26...+28
Сумы – + 27...+29
Полтава – + 28...+30
Днепр – + 27...+29
Запорожье – + 28...+30
Донецк – + 29...+31
Луганск – + 30...+32
Харьков – + 29...+31
Киев – + 26...+28