Прогноз погоды на 27 июня: грозы накроют всю Украину, есть вероятность смерчей

Погода в Украине 27 июня будет жаркой и дождливой. Грозы прогнозируют во всех регионах страны.

В то же время, по данным синоптиков, в Украине немного похолодает. Средняя дневная температура составит + 25...+29 градусов.

Заметьте Ливни, шквал и угроза пожаров: спасатели предупредили об опасности

Холоднее всего будет на Западе. Максимально температура воздуха там прогреется до +25...+27 градусов. Теплее всего традиционно на Востоке на Юге. Там прогнозируют до +31 градусов.

В Киеве обещают до + 28 градусов. Жители столицы будут страдать от ливней и грозы.

Что говорит синоптикиня Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что 26 – 27 июня Украину с Запада на Восток будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он предполагает невероятные термические контрасты. Температура воздуха может колебаться от +37 до +23 градусов.

В воскресенье, 27 – го июня, жара "сдуется" уже на значительной части территории Украины, разве что Луганщина еще попечет сверхвысокими градусами,

– подчеркнула синоптик.

Кроме дождей и гроз Украину могут накрыть сильные ливни, град и шквалы. Диденко также отметила, что есть вероятность смерчей.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 27 июня

Ужгород – + 26...+28

Львов – + 24...+26

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – + 25...+27

Черновцы – + 25...+27

Хмельницкий – + 25...+27

Луцк – + 24...+26

Ровно – + 24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – + 26...+28

Одесса – + 28...+30

Николаев – + 29...+31

Херсон – + 29...+31

Симферополь – + 26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – + 27...+29

Чернигов – + 26...+28

Сумы – + 27...+29

Полтава – + 28...+30

Днепр – + 27...+29

Запорожье – + 28...+30

Донецк – + 29...+31

Луганск – + 30...+32

Харьков – + 29...+31

Киев – + 26...+28



Прогноз погоды на 25 июня / Фото Укргидрометцентра