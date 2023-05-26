Умеренные грозовые дожди накроют почти все государство: прогноз погоды в Украине на 27 мая

26 мая 2023, 16:32
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Укргидрометцентр

Погода в субботу, 27 мая, почти на всей территории Украины будет дождливой. Сильных ливней не прогнозируют. Однако ожидаются умеренные грозовые дожди.

В эту субботу в Украине будет наблюдаться переменная облачность. Не забудьте прихватить с собой зонт, ведь синоптики снова прогнозируют дожди. Впрочем, осадки будут не повсюду.

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Чем удивит погода в субботу

В Укргидрометцентре отметили, что ночью в западных и юго-восточных областях местами небольшой кратковременный дождь. Возможна гроза.

Днем (27 мая – 24 Канал) в Украине, кроме большинства западных областей, умеренные кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах шквалы 15 – 20 метров в секунду,
– спрогнозировали синоптики.

Ветер будет северным направлениям, с порывами преимущественно 5 – 10 метров в секунду.

Заметим, что жара в субботу не будет. Однако погода все же порадует теплом. В частности, ночью +11...+16 градусов. Днем +21...+26.

Несколько прохладнее будет в западных областях. В темное время суток лишь +9...+14, днем 17 – 19 градусов тепла. Тем временем в Карпатах +7…+12 и +10…+16 соответственно.

Прогноз погоды на 27 мая / Скриншот из Укргидрометцентра

Температура в разных городах

  • Киев – +23...+25
  • Ужгород – +19...+22
  • Львов – +19…+21
  • Ивано-Франковск – +19…+21
  • Тернополь – +19…+21
  • Черновцы – +19…+21
  • Хмельницкий – +19…+21
  • Луцк – +19...+21
  • Ровно – +19...+21
  • Житомир – +23...+25
  • Винница – +23...+25
  • Одесса – +23..+25
  • Николаев – +23...+25
  • Херсон – +23...+25
  • Симферополь – +22...+24
  • Кропивницкий – +23...+25
  • Чернигов – +23…+25
  • Сумы – +23...+25
  • Полтава – +23...+25
  • Днепр – +23...+25
  • Запорожье – +23...+25
  • Донецк – +21...+23
  • Луганск – +21...+23
  • Харьков – +23...+25
Автор: Юлія Лобурак