Украину накроют дожди: прогноз погоды на 27 ноября

Погода в Украине в субботу, 27 ноября, будет теплой и дождливой. В частности, на Юге температура воздуха прогреется до +14…+15 градусов.

Синоптики прогнозируют дожди во всех областях Украины, кроме Хмельницкой, Житомирской и Одесской. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. А также – в Крыму. В частности, в Симферополе обещают до +15 градусов.

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Жителям Запада и Востока придется мириться с более холодной погодой. Средняя дневная температура там будет +5...+7 градусов.

Прохладнее всего будет на Закарпатье и Луганщине. Там температура воздуха прогреется до +4...+6 градусов.

В Киеве обещают +8...+10 градусов.

Прогноз синоптика Диденко

Синоптики Наталья Диденко рассказала, что причиной дождливой погоды в Украине станут атмосферные фронты.

Основная порция осадков придется на ночь и утро. Днем осадков не будет, будут идти только на Востоке и на северо-востоке Украины. А еще затронут в дневные часы Черкасскую, Полтавскую, Днепр с районами,

– подчеркнула Диденко.

Погода в городах Украины 27 ноября

Ужгород – +4...+6

Львов – +5...+7

Ивано-Франковск – +7...+9

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +7...+9

Луцк – +4...+6

Ровно – +5...+7

Житомир – +8...+10

Винница – +7...+9

Одесса – +11...+13

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +7...+9

Суммы – +5...+7

Полтава – +6...+8

Днепр – +8...+10

Запорожье – +9..+11

Донецк – +6...+8

Луганск – +4...+6

Харьков – +5...+7

Киев – +8...+10



Прогноз погоды в Украине на 27 ноября / Карта Укргидрометцентр