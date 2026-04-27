Ночные заморозки и порывы ветра не отступают: прогноз погоды на 28 апреля

Во вторник, 28 апреля, Украину накроет переменная облачность и ночные заморозки. Осадков не прогнозируют в большинстве областей, а воздух прогреется максимум до +15 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют?

Синоптики прогнозируют, что 28 апреля осадков в Украине в основном не будет. Лишь местами на Севере и северо-востоке возможен небольшой дождь.

Ветер северо-западного направления будет со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Однако ночью в восточных и северо-восточных областях порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду.

В ночные часы Украину накроют заморозки 0 – 3 градуса. Они обойдут лишь побережье морей и Крым. Температура воздуха днем будет +6 – +11 градусов, а на Юге пригреет до +15 градусов.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +8...+10;

Ужгород +9...+11;

Львов +7...+9;

Ивано-Франковск +8...+10;

Тернополь +7...+9;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +7...+9;

Луцк +7...+9;

Ровно +7...+9;

Житомир +7...+9;

Винница +10...+12;

Одесса +12...+14;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +12...+14;

Черкассы +11...+13;

Чернигов +5...+7;

Сумы +5...+7;

Полтава +11...+13;

Днепр +11...+13;

Запорожье +11...+13;

Донецк +11...+13;

Луганск +10...+12;

Харьков +10...+12.

Погода в Украине на 28 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

