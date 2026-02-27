От -12 ночью до +11 днем: прогноз погоды на 28 февраля

В субботу, 28 февраля, в Украине местами будут удерживаться морозы до -12. На небе в этот день будет переменная облачность.

Об этом пишет Укргидрометцентр.

Какой будет погода 28 февраля?

Суббота пройдет без осадков.

Ночью и утром в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областях местами прогнозируют туман.

А на дорогах всюду, кроме юга и Закарпатья, местами ожидается гололедица.

Ветер в этот день будет юго-западный, а в восточных и южных областях – северо-восточный. Его скорость 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать -1 – -6 мороза, а в Карпатах и восточных областях даже -7 – -12.

Дневная температура преимущественно составит 0 – +5 тепла. Но на западе и юге страны будет теплее – +6 – +11.

Важно! Если не нашли свой город в перечне, проверьте прогноз здесь. 24 Канал постоянно обновляет прогноз не только областных центров, но и большинства районов.

Какая погода будет в областных центрах?

Киев +2...+4;

Ужгород +8...+10;

Львов +8...+10;

Ивано-Франковск +8...+10;

Тернополь +7...+9;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +6...+8;

Луцк +8...+10;

Ровно +6...+8;

Житомир +2...+4;

Винница +3...+5;

Одесса +7...+9;

Николаев +7...+9;

Херсон +6...+8;

Симферополь +7...+9;

Кропивницкий +4...+6;

Черкассы +2...+4;

Чернигов 0...+2;

Сумы 0...+2;

Полтава +1...+3;

Днепр +4...+6;

Запорожье +6...+8;

Донецк +3...+5;

Луганск 0...+2;

Харьков 0...+2.

Прогноз погоды на 28 февраля / Карта Укргидрометцентра

