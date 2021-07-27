Прогноз погоды на 28 июля: жара по всей стране и местами грозы
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 28 июля, будет жаркой. Во многих областях прогнозируют сильные дожди, однако температура воздуха прогреется в среднем до +29 ... +32 градусов.
Дождь будет в западных, северных, центральных областях. Правда, на Востоке и Юге страны прогнозируют солнечную погоду без осадков.
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Погода в регионах Украины
На Западе страны прогнозируют жаркую погоду – до +30 ... +33 градусов. Все западные области накроют дожди. В центральных регионах Украины также дождь. В Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской прогнозируют грозы.
В восточном регионе прогнозируют рекордной жары – в среднем до +31 ... +33 градусов. Жаркое будет в Запорожье – +32 ... +34 градуса.
На Юге страны прогнозируют солнечную погоду. Теплее всего будет на Херсонщине – до +32 ... +34 градусов.
В Киеве в ночь с 27 на 28 июля, а также утром прогнозуюють кратковременные дожди и грозы.
Днем в среду существенные осадки маловероятны. В столице удержится жара, ожидается около +30 градусов,
– рассказала Наталья Диденко.
Погода в городах Украины в среду, 28 июля
Ужгород – +31 ... +33
Львов – +29 ... +31
Ивано-Франковск – +30 ... +32
Тернополь – +28 ... +30
Черновцы – +29 ... +31
Хмельницкий – +29 ... +31
Луцк – +28 ... +30
Ровно – +28 ... +30
Житомир – +28 ... +30
Винница – +31 ... +33
Одесса – +29 ... +31
Николаев – +31 ... +33
Херсон – +32 ... +34
Симферополь – +29 ... +31
Кропивницкий – +30 ... +32
Черкассы – +29 ... +31
Чернигов – +27 ... +29
Суммы – +27 ... +29
Полтава – +30 ... +32
Днепр – +30 ... +32
Запорожье – +32 ... +34
Донецк – +31 ... +33
Луганск – +31 ... +33
Харьков – +31 ... +33
Киев – +28 ... +30
Погода в городах Украины 28 июля / Карта Укргидрометцентра