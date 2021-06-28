Прогноз погоды на 29 июня: в большинстве областей будет сухо, однако часть затронут дожди
Источник:фейсбук Натальи Диденко
Погода в Украине во вторник, 29 июня, будет жаркой, однако в части областей дождливой. Средняя температура воздуха в течение дня составит +25...+29 градусов.
По словам синоптика, дожди будет провоцировать антициклон Альфа, в большинстве областей будет преобладать сухая погода.
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Погода в регионах
Однако всем регионам избежать осадков все же не удастся. Дожди с грозами, кое-где шквалы и град вероятны на Донбассе, Днепропетровщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, коснутся Черниговской, Черкасской и Киевской областей.
Также локальные дожди пройдут в Карпатах и в прикарпатских районах.
Температура воздуха составит в большинстве регионов +25...+29 градусов. Жарче будет в Одесской области – +28...+30 градусов, а также Закарпатской – +29...+31 градус.
Ветер будет дуть северо-западный, будет разгоняться до 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве не ожидают существенных осадков, столбики термометров будут достигать +26...+28 градусов.
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Прогноз погоды в городах Украины на вторник, 29 июня
Ужгород – +29...+31
Львов – +26...+28
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +26...+28
Ровно – +26...+28
Житомир – +26...+28
Винница – +26...+28
Одесса – +28...+30
Николаев – +27...+29
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – +26...+28
Чернигов – +25...+27
Сумы – +25...+27
Полтава – +26...+28
Днепр – +26...+28
Запорожье – +27...+29
Донецк – +26...+28
Луганск – +26...+28
Харьков – +26...+28
Киев – +26...+28