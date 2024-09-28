Сильный дождь и порывы ветра: в нескольких областях прогнозируют резкое ухудшение погоды

В некоторых регионах Украины в воскресенье, 29 сентября, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют, что погода резко изменится.

Предполагают ухудшение погодных условий на Львовщине. также говорится и о Хмельницкой области.

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Во Львовской области пройдут дожди

В частности, на Львовщине синоптики прогнозируют осадки. Ожидается 15-49 миллиметров осадков за 12 часов и меньше. На юге региона ситуация сложнее. Там будет 50-79 миллиметров за 12 часов и меньше.

Во Львове также прогнозируют значительные дожди. Говорится о 15-49 миллиметров за 12 часов и меньше.

В регионе объявлен II уровень опасности.

Какая ситуация в Хмельницкой области

Синоптики прогнозируют, что в этом регионе также изменится погода. В Хмельницкой области объявлено штормовое предупреждение.

В частности, 29 сентября прогнозируют порывы ветра 15-20 метров в секунду и значительный дождь. Говорится о І уровне опасности, желтый.