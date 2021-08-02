Прогноз погоды на 3 августа: в Украине идет похолодание, в большинстве регионов –дождь с грозами
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине во вторник, 3 августа, будет прохладной и дождливой. Только в части северных и западных областей будет солнечно и сухо. В других регионах – дожди и грозы.
Теплее всего будет на востоке. Там столбики термометров покажут аж +35 градусов.
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В части западных областей следует ждать дожди и грозы. Непогода придет на Львовщину, Тернопольщину и Буковину. Синоптики прогнозируют град и шквальный ветер. Температура воздуха составит + 23...+25 градусов. На Восточной Украине также будет бушевать непогода. Однако, дожди и грозы не сделают воздух прохладнее. Он там прогреется до +33...+35 градусов.
Юг Украины, кроме Одессы и оккупированного Крыма, накроют дожди с грозами. Синоптики также не исключают град 6 – 19 миллиметров диаметром. Столбики термометров покажут +29...+ 31 градус. Большинство северных областей непогода не тронет. Несмотря на это, небо все равно будет облачным. Температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов.
Ясная погода будет держаться в Киеве уверенно, днем возможна незначительная облачность, но осадков не будет. Воздух прогреется до +25...+27 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на 3 августа
Ужгород – + 24...+26
Львов – + 23...+25
Ивано-Франковск – +23...+25
Тернополь – + 23...+25
Черновцы – + 24...+26
Хмельницкий – + 24...+26
Луцк – + 23...+25
Ровно – + 23...+25
Житомир – +24...+26
Винница – + 25...+27
Одесса – + 29...+31
Николаев – + 29...+31
Херсон – + 29...+31
Симферополь – + 31...+33
Кропивницкий – +26...+28
Черкассы – + 26...+28
Чернигов – + 25...+27
Сумы – + 25...+27
Полтава – + 26...+28
Днепр – + 26...+28
Запорожье – + 31...+33
Донецк – + 29...+31
Луганск – + 33...+35
Харьков – + 27...+29
Киев – + 25...+27