Прогноз погоды на 3 августа: в Украине идет похолодание, в большинстве регионов –дождь с грозами

Погода в Украине во вторник, 3 августа, будет прохладной и дождливой. Только в части северных и западных областей будет солнечно и сухо. В других регионах – дожди и грозы.

Теплее всего будет на востоке. Там столбики термометров покажут аж +35 градусов.

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В части западных областей следует ждать дожди и грозы. Непогода придет на Львовщину, Тернопольщину и Буковину. Синоптики прогнозируют град и шквальный ветер. Температура воздуха составит + 23...+25 градусов. На Восточной Украине также будет бушевать непогода. Однако, дожди и грозы не сделают воздух прохладнее. Он там прогреется до +33...+35 градусов.

Юг Украины, кроме Одессы и оккупированного Крыма, накроют дожди с грозами. Синоптики также не исключают град 6 – 19 миллиметров диаметром. Столбики термометров покажут +29...+ 31 градус. Большинство северных областей непогода не тронет. Несмотря на это, небо все равно будет облачным. Температура воздуха поднимется до +25...+27 градусов.

Ясная погода будет держаться в Киеве уверенно, днем возможна незначительная облачность, но осадков не будет. Воздух прогреется до +25...+27 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 3 августа

Ужгород – + 24...+26

Львов – + 23...+25

Ивано-Франковск – +23...+25

Тернополь – + 23...+25

Черновцы – + 24...+26

Хмельницкий – + 24...+26

Луцк – + 23...+25

Ровно – + 23...+25

Житомир – +24...+26

Винница – + 25...+27

Одесса – + 29...+31

Николаев – + 29...+31

Херсон – + 29...+31

Симферополь – + 31...+33

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – + 26...+28

Чернигов – + 25...+27

Сумы – + 25...+27

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 26...+28

Запорожье – + 31...+33

Донецк – + 29...+31

Луганск – + 33...+35

Харьков – + 27...+29

Киев – + 25...+27



Прогноз погоды на 3 августа / Фото Укргидрометцентра