В Украине – солнце и +19 градусов: прогноз погоды на 3 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в воскресенье, 3 октября, будет сухой и солнечной. В то же время температура воздуха предполагается не слишком высокой.
Синоптики отмечают, что наибольшее тепло стоит жидать в Закарпатье. Столбики термометров будут достигать +17...+19 градусов.
Читайте также Октябрь начался с похолодания – в Украину идут заморозки
Погода в областях Украины
В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура будет +15...+19 градусов. На Востоке также без дождей, днем прогнозируют +13...+16 градусов.
В северных регионах синоптики обещают солнце. Отметки на термометрах покажут +12...+16 градусов. На юге также будет сухо – там следует ожидать +15...+18 градусов.
В Киеве в воскресенье, 3 октября, стоит ожидать тепло. Столбики термометров поднимутся до + 14...+16 градусов.
Погода в городах Украины 3 октября
Ужгород – +17...+19
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +15...+17
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+ 17
Луцк – +15...+17
Ровно – +15...+17
Житомир – +14...+16
Винница – +15...+17
Одесса – +14...+16
Николаев – +16...+18
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +12...+14
Суммы – +12...+14
Полтава – +13...+15
Днепр – +14...+16
Запорожье – +15...+17
Донецк – +14...+16
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +14...+16