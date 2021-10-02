В Украине – солнце и +19 градусов: прогноз погоды на 3 октября

Погода в Украине в воскресенье, 3 октября, будет сухой и солнечной. В то же время температура воздуха предполагается не слишком высокой.

Синоптики отмечают, что наибольшее тепло стоит жидать в Закарпатье. Столбики термометров будут достигать +17...+19 градусов.

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Погода в областях Украины

В западных областях прогнозируют благоприятную погоду. Температура будет +15...+19 градусов. На Востоке также без дождей, днем ​​прогнозируют +13...+16 градусов.

В северных регионах синоптики обещают солнце. Отметки на термометрах покажут +12...+16 градусов. На юге также будет сухо – там следует ожидать +15...+18 градусов.

В Киеве в воскресенье, 3 октября, стоит ожидать тепло. Столбики термометров поднимутся до + 14...+16 градусов.

Погода в городах Украины 3 октября

Ужгород – +17...+19

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+ 17

Луцк – +15...+17

Ровно – +15...+17

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +14...+16

Николаев – +16...+18

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +12...+14

Суммы – +12...+14

Полтава – +13...+15

Днепр – +14...+16

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +14...+16



Погода в Украине 3 октября / Данные Укргидрометцентра