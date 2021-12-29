Солнце, гололедица и легкий "минус": прогноз погоды на 30 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 30 декабря, будет сухой: осадков не прогнозируется ни в одной из областей. Средняя дневная температура будет составлять -3 градуса.
Теплее всего будет на Западе. В частности, в Прикарпатье температура воздуха прогреется до +2...+4 градусов. Кроме того, насладиться теплом могут жители Крыма. Там обещают до +7 градусов.
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В центральных, восточных и южных областях прогнозируют морозы. Средняя дневная температура будет составлять -3...-5 градусов. Осадков не прогнозируют ни в одной из областей Украины.
В Киеве температура воздуха опустится до -1...-3 градусов.
Прогноз синоптика Диденко
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 30 декабря кое-где можно будет любоваться солнечными прояснениями. На дорогах будет оставаться гололедица.
Циклон, который вчера насыпал снег, а также обманул киевлян, черкнув буквально снежным хвостом, но так и не смог подсыпать столице снега, покинул нашу территорию.
– заявила Диденко.
Осадков за день не прогнозируют.
Погода в городах Украины 30 декабря
Ужгород – 0...+2
Львов – +1...+3
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – 0...+2
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – -1...-3
Луцк – +1...+3
Ровно – -1...+1
Житомир – 0...-2
Винница – -3...-5
Одесса – -2...-4
Николаев – -4...-6
Херсон – -2...-4
Симферополь – +5...+7
Кропивницкий – -4...-6
Черкассы – -3...-5
Чернигов – -3...-5
Сумы – -3...-5
Полтава – -3...-5
Днепр – -4...-6
Запорожье – -3...-5
Донецк – -4...-6
Луганск – -2...-4
Харьков – -4...-6
Киев – -1...-3
Прогноз погоды на 30 декабря / Карта Укргидрометцентра