Прогноз погоды на 30 июля: Восточная Украина будет в плену гроз
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 30 июля, будет жаркой, но местами дождевой. Ливни с грозами следует ожидать жителям Восточной Украины. Зато западные области избегут существенных осадков.
Теплее всего будет на юге. Там столбики термометров покажут +31...+33 градуса.
Важно Град, шквалы и грозы: какие области Украины накроет непогода
На западе облачный день и мрачный вечер придут на смену ясному утру. Осадков не прогнозируется, однако синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Температура воздуха +28...+30 градусов. На востоке же небо будет затянуто облаками, а местами будут грозы и ливни. В дополнение к этому ожидают шквальные порывы ветра до 15 – 24 метров в секунду. Столбики термометров покажут +29...+31 градус.
В южных регионах Украины синоптики прогнозируют град и шквальный ветер. Воздух там прогреется до +31...+33 градусов. На севере же будет сухо и относительно свежо. Солнце там изредка будет прятаться за облаками, а термометры покажут +28...+30 градусов.
Утро в Киеве ожидается ясным, а днем и вечером небо будет прятаться за облаками. Осадков не прогнозируют. Температура воздуха +28...+30 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 30 июля
Ужгород – +29...+31
Львов – 28...+30
Ивано-Франковск – 28...+30
Тернополь – 28...+30
Черновцы – +27...+29
Хмельницкий – 28...+30
Луцк – +27...+29
Ровно – +27...+29
Житомир – 28...+30
Винница – 28...+30
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +31...+33
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – 28...+30
Черкассы – 28...+30
Чернигов – 28...+30
Суммы – 28...+30
Полтава – 28...+30
Днепр – +29...+31
Запорожье – +30...+32
Донецк – 28...+30
Луганск – +29...+31
Харьков – 28...+30
Киев – 28...+30