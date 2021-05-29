Прогноз погоды на 30 мая: Украину накроет дождями, в нескольких областях – сухо

Погода в Украине 30 мая будет богатой дождями и грозами. Лишь в южных областях синоптики обещают солнечную и безоблачную погоду.
Оставить зонтики и дождевики дома могут жители Николаевской, Одесской, Херсонской областей, а также Крыма. Остальным украинским регионам следует быть готовыми к осадкам.
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Что прогнозируют синоптики
Также именно на юге столбики термометров поднимутся до самых высоких отметок. Тепло будет и на востоке. Больше всего воздух прогреется в Луганской, Донецкой, Запорожской, а также Херсонской областях и в Крыму. Здесь обещают +23...+25 градусов. На Николаевщине и Днепропетровщине – +22...+24. Несколько прохладнее в Одесской и Харьковской областях – +21...+23.
Самые мощные осадки метеорологи прогнозируют в западных областях. Сюда вместе с непогодой придет и похолодание. Холоднее всего будет на Закарпатье и Буковине +15...+17 градусов. Такая же ситуация и в Киевской и Житомирской областях. На остальной территории Украины температура будет колебаться в пределах +16...+20.Относительно Киева, то 30 мая в столице пройдут дожди, температуру обещают в пределах +15...+17 градусов. Порывы ветра будут достигать 7 – 12 метров в секунду.
Конечно, учитывая сезон, эти дожди не пойдут бесконечными печальными осенними шеренгами – будут кратковременными и будут давать шанс на просветления. Однако даже за короткое время иногда может поналивать ого-го!
– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 30 мая
Ужгород – +15...+17
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +15...+17
Винница – +16...+18
Одесса – +21...+23
Николаев – +22...+24
Херсон – +23...+25
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +18...+20
Черкассы – +18...+20
Чернигов – +17...+19
Суммы – +17...+19
Полтава – +18...+20
Днепр – +22...+24
Запорожье – +23...+25
Донецк – +23...+25
Луганск – +23...+25
Харьков – +21...+25
Киев – +15...+17