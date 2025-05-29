В одной части Украины – сухо и тепло, в другой – грозы и жара: прогноз погоды на 30 мая

В пятницу, 30 мая, погода на территории Украины будет отличаться. На Востоке пройдут грозы, а на Западе синоптики обещают день без осадков.

Эксперты прогнозируют, что с началом июня дожди в Украине будут идти реже, чем сейчас, передает 24 Канал.

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Какая погода будет в пятницу

Средняя температура воздуха на территории Украины составит 19 – 21 градус тепла днем и 14 – 12 градусов тепла ночью. Небо будет покрыто облаками, из-под которых будет выглядывать солнышко.

На Западе столбик термометра будет колебаться от 17 до 19 градусов тепла. Осадков не будет.

В центральных, северных и южных областях – немного теплее – 19 – 24 градуса тепла днем. Также в этих частях страны ожидаются кратковременные небольшие дожди.

Тем временем на Восток придет дождь с грозой. Также здесь будут наблюдаться самые высокие температурные показатели – 22 – 26 градусов тепла днем.

Обратите внимание! 29 мая – 1 июня в Херсонской, Харьковской – чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какая погода в областных центрах

Киев +19...+21;

Ужгород +18...+20;

Львов +17...+19;

Ивано-Франковск +16...+18;

Тернополь +16...+18;

Черновцы +17...+19;

Хмельницкий +16...+18;

Луцк +17...+19;

Ровно +17...+19;

Житомир +20...+22;

Винница +18...+20;

Одесса +20...+22;

Николаев +22...+24;

Херсон +22...+24;

Симферополь +21...+23;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +20...+22;

Сумы +20...+22;

Полтава 22...+24;

Днепр +22...+24;

Запорожье +22...+24;

Донецк +23...+25;

Луганск +21...+23;

Харьков +24...+26.

Прогноз погоды на 30 мая / Фото Укргидрометцентр