В большинстве областей будет солнечно, но есть исключения: прогноз погоды на 30 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 30 сентября, будет в основном солнечной. Синоптики не прогнозируют осадков на большей части территории.
Температура воздуха поднимется на 2 – 3 градуса и днем достигнет +14...+16 градусов. Почти во всех областях Украины будет солнечно.
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Прогноз погоды на 30 сентября
Дожди днем синоптики прогнозируют на Западе. В Закарпатской, Львовской, Волынской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях стоит ожидать осадки. На остальной территории будет облачно и сухо.
На севере ночью ожидают заморозки, -1 ...– 3, днем воздух прогреется до +12...+15. Теплее всего будет на Юге – здесь ожидают +15...+17 градусов.
Как сообщает на своей странице в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, в западных областях облачно из-за близости атмосферного фронта. Осадков на большинстве территории Украины 30 сентября не предвидится. Только упоминавшийся атмосферный фронт может задеть небольшими дождями и плотной облачностью территорию Украины на Западе.
Холодный воздух распространится до южной части Украины, разве что еще теплые моря будут согревать в ночные часы прибрежные регионы,
– сообщила синоптик.
Погода в городах Украины 30 сентября
Ужгород – +16...+18
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +14...+16
Черновцы – +14...+16
Хмельницкий – +14...+16
Луцк – +14...+16
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +13...+15
Одесса – +15...+17
Николаев – +14...+16
Херсон – +14...+16
Симферополь – +13...+15
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +12...+14
Суммы – +12...+14
Полтава – +12...+14
Днепр – +13...+15
Запорожье – +14...+16
Донецк – +13...+15
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на 30 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра