Облачно, а местами будут сильные дожди и порывы ветра: прогноз погоды на 30 сентября

29 сентября 2024, 14:41
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Автор: Маргарита Волошина

Источник:

Украинский гидрометеорологический центр

Погода в понедельник, 30 сентября, будет с сильными дождями и шквалами ветра для ряда областей. В некоторых регионах будет уже по-осеннему прохладно и мокро.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, местами скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому, выходя на улицу, лучше быть осторожными.

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Какой будет погода 27 сентября

В понедельник, 30 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду и дожди в западных, а также Житомирской и Винницкой областях. Значительные осадки обещают ночью на территории Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, а также Хмельницкой областей.

Температура ночью будет колебаться в пределах +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов. Согласно обнародованной информации, на высокогорье Карпат ожидаются дождь и мокрый снег, температура ночью и днем будет 0...+5 градусов.

На остальной территории будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, только в Киевской и Черниговской областях ночью местами кратковременный дождь. Температура ночью будет достигать +9...+14 градусов, а на побережье морей будет примерно до 16 градусов тепла.

В то же время днем специалисты обещают +20...+25 градусов, а вот в большинстве северных областей ночью +6...+11 градусов, а днем столбики будут показывать +14...+19 градусов.

Ветер будет двигаться в северном направлении, только на юге и востоке – в восточном, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, по данным синоптиков, в Украине местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура в разных городах Украины

  • Киев +17...+19;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +9...+11;
  • Ивано-Франковск +9...+11;
  • Тернополь +10...+12;
  • Черновцы +9...+11;
  • Хмельницкий +10...+12;
  • Луцк +10...+12;
  • Ровно +9...+11;
  • Житомир +15...+17;
  • Винница +15...+17;
  • Одесса +21...+23;
  • Николаев +23...+25;
  • Херсон +23...+25;
  • Симферополь +23...+25;
  • Кропивницкий +22...+24;
  • Черкассы +20...+22;
  • Чернигов +17...+19;
  • Сумы +17...+19;
  • Полтава +22...+24;
  • Днепр +23...+25;
  • Запорожье +23...+25;
  • Донецк +23...+25;
  • Луганск +24...+26;
  • Харьков +23...+25.


Прогноз погоды на 27 сентября / Карта Укргидрометцентра