Облачно, а местами будут сильные дожди и порывы ветра: прогноз погоды на 30 сентября

Погода в понедельник, 30 сентября, будет с сильными дождями и шквалами ветра для ряда областей. В некоторых регионах будет уже по-осеннему прохладно и мокро.

Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, местами скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому, выходя на улицу, лучше быть осторожными.

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Какой будет погода 27 сентября

В понедельник, 30 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду и дожди в западных, а также Житомирской и Винницкой областях. Значительные осадки обещают ночью на территории Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, а также Хмельницкой областей.

Температура ночью будет колебаться в пределах +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов. Согласно обнародованной информации, на высокогорье Карпат ожидаются дождь и мокрый снег, температура ночью и днем будет 0...+5 градусов.

На остальной территории будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, только в Киевской и Черниговской областях ночью местами кратковременный дождь. Температура ночью будет достигать +9...+14 градусов, а на побережье морей будет примерно до 16 градусов тепла.

В то же время днем специалисты обещают +20...+25 градусов, а вот в большинстве северных областей ночью +6...+11 градусов, а днем столбики будут показывать +14...+19 градусов.

Ветер будет двигаться в северном направлении, только на юге и востоке – в восточном, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, по данным синоптиков, в Украине местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.

Температура в разных городах Украины

Киев +17...+19;

Ужгород +11...+13;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +10...+12;

Черновцы +9...+11;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +9...+11;

Житомир +15...+17;

Винница +15...+17;

Одесса +21...+23;

Николаев +23...+25;

Херсон +23...+25;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +20...+22;

Чернигов +17...+19;

Сумы +17...+19;

Полтава +22...+24;

Днепр +23...+25;

Запорожье +23...+25;

Донецк +23...+25;

Луганск +24...+26;

Харьков +23...+25.



Прогноз погоды на 27 сентября / Карта Укргидрометцентра