Облачно, а местами будут сильные дожди и порывы ветра: прогноз погоды на 30 сентября
Источник:Украинский гидрометеорологический центр
Погода в понедельник, 30 сентября, будет с сильными дождями и шквалами ветра для ряда областей. В некоторых регионах будет уже по-осеннему прохладно и мокро.
Как прогнозируют синоптики Укргидрометцентра, местами скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду. Поэтому, выходя на улицу, лучше быть осторожными.
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В понедельник, 30 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду и дожди в западных, а также Житомирской и Винницкой областях. Значительные осадки обещают ночью на территории Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, а также Хмельницкой областей.
Температура ночью будет колебаться в пределах +4...+9 градусов, днем +8...+13 градусов. Согласно обнародованной информации, на высокогорье Карпат ожидаются дождь и мокрый снег, температура ночью и днем будет 0...+5 градусов.
На остальной территории будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, только в Киевской и Черниговской областях ночью местами кратковременный дождь. Температура ночью будет достигать +9...+14 градусов, а на побережье морей будет примерно до 16 градусов тепла.
В то же время днем специалисты обещают +20...+25 градусов, а вот в большинстве северных областей ночью +6...+11 градусов, а днем столбики будут показывать +14...+19 градусов.
Ветер будет двигаться в северном направлении, только на юге и востоке – в восточном, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Впрочем, по данным синоптиков, в Украине местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура в разных городах Украины
- Киев +17...+19;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +9...+11;
- Ивано-Франковск +9...+11;
- Тернополь +10...+12;
- Черновцы +9...+11;
- Хмельницкий +10...+12;
- Луцк +10...+12;
- Ровно +9...+11;
- Житомир +15...+17;
- Винница +15...+17;
- Одесса +21...+23;
- Николаев +23...+25;
- Херсон +23...+25;
- Симферополь +23...+25;
- Кропивницкий +22...+24;
- Черкассы +20...+22;
- Чернигов +17...+19;
- Сумы +17...+19;
- Полтава +22...+24;
- Днепр +23...+25;
- Запорожье +23...+25;
- Донецк +23...+25;
- Луганск +24...+26;
- Харьков +23...+25.