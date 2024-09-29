Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, місцями швидкість вітру сягатиме 15 – 20 метрів за секунду. Тож, виходячи на вулицю, краще бути обережними.

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Якою буде погода 27 вересня

У понеділок, 30 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду та дощі у західних, а також Житомирській та Вінницькій областях. Значні опади обіцяють вночі на території Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, а також Хмельницької областей.

Температура вночі коливатиметься у межах +4...+9 градусів, вдень +8...+13 градусів. Згідно з оприлюдненою інформацією, на високогір'ї Карпат очікуються дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень буде 0...+5 градусів.

На решті території спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ. Температура вночі сягатиме +9...+14 градусів, а на узбережжі морів буде приблизно до 16 градусів тепла.

Водночас удень фахівці обіцяють +20...+25 градусів, а от в більшості північних областей вночі +6...+11 градусів, а вдень стовпчики показуватимуть +14...+19 градусів.

Вітер буде рухатися у північному напрямку, лише на півдні та сході – у східному, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Втім, за даними синоптиків, в Україні місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура у різних містах України

  • Київ +17...+19;
  • Ужгород +11…+13;
  • Львів +9...+11;
  • Івано-Франківськ +9...+11;
  • Тернопіль +10...+12;
  • Чернівці +9...+11;
  • Хмельницький +10...+12;
  • Луцьк +10...+12;
  • Рівне +9...+11;
  • Житомир +15…+17;
  • Вінниця +15…+17;
  • Одеса +21…+23;
  • Миколаїв +23…+25;
  • Херсон +23…+25;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +22…+24;
  • Черкаси +20…+22;
  • Чернігів +17...+19;
  • Суми +17...+19;
  • Полтава +22…+24;
  • Дніпро +23…+25;
  • Запоріжжя +23…+25;
  • Донецьк +23…+25;
  • Луганськ +24…+26;
  • Харків +23…+25.


Прогноз погоди на 27 вересня / Карта Укргідрометцентру