Як прогнозують синоптики Укргідрометцентру, місцями швидкість вітру сягатиме 15 – 20 метрів за секунду. Тож, виходячи на вулицю, краще бути обережними.
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Якою буде погода 27 вересня
У понеділок, 30 вересня, синоптики прогнозують хмарну погоду та дощі у західних, а також Житомирській та Вінницькій областях. Значні опади обіцяють вночі на території Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської, а також Хмельницької областей.
Температура вночі коливатиметься у межах +4...+9 градусів, вдень +8...+13 градусів. Згідно з оприлюдненою інформацією, на високогір'ї Карпат очікуються дощ та мокрий сніг, температура вночі та вдень буде 0...+5 градусів.
На решті території спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів, лише в Київській та Чернігівській областях вночі місцями короткочасний дощ. Температура вночі сягатиме +9...+14 градусів, а на узбережжі морів буде приблизно до 16 градусів тепла.
Водночас удень фахівці обіцяють +20...+25 градусів, а от в більшості північних областей вночі +6...+11 градусів, а вдень стовпчики показуватимуть +14...+19 градусів.
Вітер буде рухатися у північному напрямку, лише на півдні та сході – у східному, зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Втім, за даними синоптиків, в Україні місцями можливі пориви до 15 – 20 метрів за секунду.
Температура у різних містах України
- Київ +17...+19;
- Ужгород +11…+13;
- Львів +9...+11;
- Івано-Франківськ +9...+11;
- Тернопіль +10...+12;
- Чернівці +9...+11;
- Хмельницький +10...+12;
- Луцьк +10...+12;
- Рівне +9...+11;
- Житомир +15…+17;
- Вінниця +15…+17;
- Одеса +21…+23;
- Миколаїв +23…+25;
- Херсон +23…+25;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +22…+24;
- Черкаси +20…+22;
- Чернігів +17...+19;
- Суми +17...+19;
- Полтава +22…+24;
- Дніпро +23…+25;
- Запоріжжя +23…+25;
- Донецьк +23…+25;
- Луганськ +24…+26;
- Харків +23…+25.
Прогноз погоди на 27 вересня / Карта Укргідрометцентру