Прогноз погоды на 31 июля: в Украину придут грозы и жара до +32

Погода в Украине в субботу, 31 июля, будет дождливой и жаркой. Синоптики прогнозируют грозы и повышение температуры до +32 градусов.

Метеорологи сообщают, что осадки придут в западные и восточные области. В то же время в центральных, северных и южных – сухо и солнечно.

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Какой будет погода в Украине

На Западе несмотря грозы предполагается высокая температура – +28... +32 градуса. На Востоке прогнозируют аналогичную погоду, на термометрах можно будет увидеть +28... +31 градус.

На Севере синоптики информируют о солнце и +28... +32 градуса. В Центре и Юге также без осадков. В этих регионах нашей страны следует ожидать потеплений до +28... +32 градусов.

В Киеве – сухо и жарко, температура воздуха поднимется до +30... +32 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на 31 июля

Ужгород – 28... +30

Львов – 28... +30

Ивано-Франковск – 28... +30

Тернополь – 28... +30

Черновцы – +30... +32

Хмельницкий – 28... +30

Луцк – 28... +30

Ровно – 28... +30

Житомир – +29... +31

Винница – +30... +32

Одесса – ++30... +32

Николаев – +30... +32

Херсон – +30... +32

Симферополь – 28... +30

Кропивницкий – +29... +31

Черкассы – +29... +31

Чернигов – 28... +30

Сумы – +29... +31

Полтава – +29... +31

Днепр – +29... +31

Запорожье – 28... +30

Донецк – 28... +30

Луганск – +29... +31

Харьков – +29... +31

Киев – +30... +32



Прогноз погоды на 31 июля / Данные Укргидрометцентра