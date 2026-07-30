Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Прогноз погоды на 31 июля

Погода в пятницу, 31 июля, будет определяться антициклоном, то есть областью высокого атмосферного давления. Кроме того, из Западной Европы в Украину начнет поступать теплый воздух, что станет причиной повышения температуры воздуха.

Ночью температура будет довольно умеренной – +12 – +17. Днем при малооблачной погоде термометры покажут +24 – +30, а на крайнем западе – даже +34.

В этот день будет небольшая облачность. Осадков не прогнозируется.

Ветер – переменного направления, 3 – 8 метров в секунду.

Температура воздуха в областных центрах

Киев +25…+27;

Ужгород +30…+32;

Львов +29…+31;

Ивано-Франковск +28…+30;

Тернополь +27…+29;

Черновцы +29…+31;

Хмельницкий +26…+28;

Луцк +27…+29;

Ровно +28…+30;

Житомир +25…+27;

Винница +26…+28;

Одесса +24…+26;

Николаев +27…+29;

Херсон +26…+28;

Симферополь +25…+27;

Кропивницкий +25…+27;

Черкассы +25…+27;

Чернигов +25…+27;

Сумы +23…+25;

Полтава +24…+26;

Днепр +25…+27;

Запорожье +26…+28;

Донецк +24…+26;

Луганск +23…+25;

Харьков +23…+25.

Прогноз погоды на 31 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что в интервью 24 Каналу представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что среднемесячная температура в течение августа ожидается в пределах +21…+25 градусов.

1 августа в западных, а 2 августа и в большинстве северных областей возможна нестабильная погода с локальными грозовыми явлениями.